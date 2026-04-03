Estilo de Vida
Batata frita semipronta faz mal à saúde?
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Acontece que a batata frita semipronta, geralmente vendida congelada, passa por um processo industrial antes de chegar ao consumidor. Em muitos casos, ela já é parcialmente frita e recebe adição de sal e óleos, o que altera seu valor nutricional em relação à batata fresca. Foto: Pixabay/ AhmedAlMaslamani
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Na comparação com a batata comum feita em casa, a diferença está principalmente no nível de processamento. A versão caseira permite controlar melhor a quantidade de óleo e sal, além de preservar mais características naturais do alimento. Foto: Pixabay
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Já a batata frita tipo chips é ainda pior, pois costuma ser ainda mais processada e fina, absorvendo mais gordura durante a fritura. Por isso, tende a ser mais calórica e concentrar maior quantidade de sódio, o que pede atenção no consumo. Foto: Youtube/ Cook'n Enjoy
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A batata semipronta deve preferencialmente ser feita sem óleo para evitar aumentar ainda mais seu nível de gordura. Uma boa alternativa é fazer no air fryer reduzindo significativamente essa carga. Foto: Reprodução de Youtube
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Então, a batata semipronta pode ser consumida ocasionalmente, mas não deve substituir preparações mais naturais. Variar o cardápio e optar por versões menos processadas é a melhor estratégia para a saúde. Foto: Pixabay/Engin_Akyurt
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A batata é um alimento muito popular no mundo todo, principalmente por sua versatilidade e sabor neutro. Rica em carboidratos, ela fornece energia e também contém nutrientes importantes, como potássio, vitamina C e fibras, dependendo da forma de preparo. Foto: Pixabay/Couleur
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Apesar da fama de “vilã” em algumas dietas, a batata pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. O problema geralmente não está no alimento em si, mas na forma como é preparada, especialmente quando envolve fritura em óleo. Foto: Divulgação
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Uma das maneiras mais saudáveis de consumo é a batata cozida, que preserva boa parte dos nutrientes e não adiciona gordura extra. Ela pode ser usada em saladas, acompanhamentos ou até como base para outros pratos simples. Foto:
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Assar a batata também é uma excelente alternativa, pois mantém sabor e textura agradáveis sem a necessidade de grandes quantidades de óleo. Temperos naturais, como ervas e azeite em pequena quantidade, ajudam a valorizar o prato. Foto: Imagem de Reinhard Thrainer por Pixabay
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O purê de batata é outra opção bastante popular e versátil no dia a dia. Quando preparado de forma simples, com pouca gordura e sal moderado, mantém boa parte dos nutrientes e pode ser uma alternativa leve e confortável. Foto: Wikimedia Commons/Horacio Cambeiro
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Para uma versão mais saudável, vale reduzir manteiga e creme de leite, substituindo por leite ou até azeite em pequena quantidade. Assim, o purê continua saboroso, mas com menos calorias e mais equilíbrio nutricional. Foto: