Galeria
Mar de Wadden abriga vestígios de uma cidade que os cientistas consideravam “lendária”
-
A cidade fica no litoral norte do país, no Mar de Wadden. Também chamado de Mar Frísio, ele tem o Mar do Norte de um lado, e as costas da Alemanha, Holanda e Dinamarca do outro. Foto: Ralf Roletschek - Wikimídia Commons
-
O Mar de Wadden é Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2009. O reconhecimento foi concedido pela UNESCO devido à sua biodiversidade única e importância ecológica global. A região abriga milhões de aves migratórias e diversas espécies marinhas em seus extensos bancos de areia e marés. Foto: NASA
-
Ele é pouco profundo e, durante a maré baixa, tem planícies arenosas que permitem até a travessia do continente para as ilhas. Foto: Ralf Roletschek - Wikimídia Commons
-
Essas ilhas são as Frísias. Ao todo, 13 ilhas que formam um cordão abrangendo as costas de Holanda, Alemanha e Dinamarca. Foto: Domínio Público
-
-
Uma das principais ilhas frísias é Terschelling. Com cerca de 5 mil habitantes, sua economia se concentra em turismo, agricultura e pesca. Foto: jhellingman wikimedia commons
-
Ao redor da ilha, hÃ¡ bancos lodosos e arenosos, que ficam expostos na marÃ© baixa. Essas Ã¡reas formam um habitat essencial para moluscos, crustÃ¡ceos e aves costeiras. AlÃ©m disso, atraem turistas que praticam o â??wadlopenâ?, caminhada pelas planÃcies de marÃ©. Foto: Ra Boe - WikimÃdia Commons
-
A cidade perdida era chamada de Rungholt e, segundo a lenda que se perpetuou ao longo dos séculos, desapareceu depois de uma forte tempestade enviada por Deus como punição pelos pecados dos habitantes. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
Esses pecados, segundo a lenda, seriam embriaguez, desumanidade e ostentação de riqueza, entre outros. Foto: Imagem de Henryk Niestrój por Pixabay
-
Conta a lenda que, em 1362, jovens bêbados se uniram para tentar obrigar um padre a dar a unção dos enfermos a um porco. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
-
O padre se recusou a fazer o sacramento, foi à igreja e rezou pedindo que Deus castigasse o grupo. Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
-
-
Rezava a lenda que um barulho de sino, pertencente à igreja, costumava ser ouvido em toda a região. Foto: Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay
-
Agora, ruínas de Rungholt foram descobertas a partir de análises geofísicas feitas pelos arqueólogos. Foto: Divulgação
-
Eles lançaram mão de testes científicos como gradiometria magnética e indução eletromagnética para as pesquisas. Foto: Reprodução do site Aguaex Geociências
-
-
Os estudos, então, confirmaram: Rungholt existiu! Os cientistas analisaram os destroços encontrados e a descoberta chamou atenção. Foto: Reprodução do Twitter @critographer
-
Além de restos da igreja, também foram achados vestígios de outras construções e de montes erguidos para proteger a cidade das marés altas. Foto: Reprodução do Twitter @critographer
-
Os pesquisadores revelaram que ali havia, inclusive, um porto com intenso comércio marítimo, focado principalmente na venda de peixes, ostras e redes. Foto: Flickr Roberto Guglielmo e Lucas Lacaz Ruiz e Imagem de Alfred Coop por Pixabay
-