Assine
overlay
Início Galeria
Educação

Palíndromos: palavras e frases que também se leem de trás para frente

RF
Redação Flipar
  • Essa característica desperta interesse tanto pela criatividade quanto pelo desafio de construção. Acabam sendo motivo de desafios e brincadeiras.
    Essa característica desperta interesse tanto pela criatividade quanto pelo desafio de construção. Acabam sendo motivo de desafios e brincadeiras. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Palavras simples como “ovo”, “arara”, “radar” e “reviver” são exemplos clássicos. Mesmo curtas, elas mostram bem como funciona esse tipo de formação.
    Palavras simples como “ovo”, “arara”, “radar” e “reviver” são exemplos clássicos. Mesmo curtas, elas mostram bem como funciona esse tipo de formação. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O fenômeno também aparece nos números, mantendo a mesma lógica. Exemplos como 121, 1331 e 2002 seguem esse padrão curioso.
    O fenômeno também aparece nos números, mantendo a mesma lógica. Exemplos como 121, 1331 e 2002 seguem esse padrão curioso. Foto: Imagem gerada por i.a
  • E isso ocorre também com frases. Veja alguns xemplos: “A cara rajada da jararaca.”
    E isso ocorre também com frases. Veja alguns xemplos: “A cara rajada da jararaca.” "Roma me tem amor.” “O lobo ama o bolo.” “Luz azul.” Foto: Imagem gerada por i.a
  • “A torre da derrota” “Após a sopa” “A diva em Argel alegra-me a vida” “A droga da gorda”
    “A torre da derrota” “Após a sopa” “A diva em Argel alegra-me a vida” “A droga da gorda” Foto: Imagem gerada por i.a
  • “A base do teto desaba.” “Anotaram a data da maratona.” “A mala nada na lama.” “O galo ama o lago.”
    “A base do teto desaba.” “Anotaram a data da maratona.” “A mala nada na lama.” “O galo ama o lago.” Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay