Assine
overlay
Início Galeria
Artes

Entenda por que Jesus e os apóstolos estão no mesmo lado da mesa na ceia de Da Vinci

RF
Redação Flipar
  • O arranjo escolhido tem menos a ver com fidelidade histórica e mais com intenção visual e narrativa.O artista Leonardo da Vinci organizou a cena para que todos os personagens fossem plenamente visíveis ao observador. Se alguns estivessem de costas, suas expressões — fundamentais para a mensagem da obra — ficariam ocultas
    O arranjo escolhido tem menos a ver com fidelidade histórica e mais com intenção visual e narrativa.O artista Leonardo da Vinci organizou a cena para que todos os personagens fossem plenamente visíveis ao observador. Se alguns estivessem de costas, suas expressões — fundamentais para a mensagem da obra — ficariam ocultas Foto: Imagem gerada por i.a
  • Assim, a disposição frontal permite acompanhar as reações individuais ao anúncio de Jesus sobre a traição. Outro fator importante é a composição geométrica. A cena foi planejada com forte uso de perspectiva, levando o olhar diretamente ao centro, onde está Jesus.
    Assim, a disposição frontal permite acompanhar as reações individuais ao anúncio de Jesus sobre a traição. Outro fator importante é a composição geométrica. A cena foi planejada com forte uso de perspectiva, levando o olhar diretamente ao centro, onde está Jesus. Foto: domínio público
  • A disposição dos apóstolos em linha cria equilíbrio e facilita a leitura visual, além de reforçar a ideia de unidade e tensão no momento retratado. Há também uma dimensão teatral nessa escolha. A obra captura um instante dramático, quase como uma cena de palco.
    A disposição dos apóstolos em linha cria equilíbrio e facilita a leitura visual, além de reforçar a ideia de unidade e tensão no momento retratado. Há também uma dimensão teatral nessa escolha. A obra captura um instante dramático, quase como uma cena de palco. Foto: Domínio público
  • Os gestos, olhares e movimentos dos apóstolos são coreografados para transmitir emoção e narrativa, algo que se perderia com uma disposição mais realista, porém menos expressiva.
    Os gestos, olhares e movimentos dos apóstolos são coreografados para transmitir emoção e narrativa, algo que se perderia com uma disposição mais realista, porém menos expressiva. Foto: Domínio público
  • Além disso, a tradição artística da época já valorizava esse tipo de organização em representações religiosas. O objetivo não era reproduzir fielmente o evento histórico, mas comunicar seu significado espiritual e simbólico de forma clara e impactante para quem observa.
    Além disso, a tradição artística da época já valorizava esse tipo de organização em representações religiosas. O objetivo não era reproduzir fielmente o evento histórico, mas comunicar seu significado espiritual e simbólico de forma clara e impactante para quem observa. Foto: Domínio público
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay