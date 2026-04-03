Supla faz 60 anos: Relembre a trajetória do cantor

A seguir, conheça mais sobre o cantor. Conhecido como um dos nomes mais marcantes do rock no Brasil, Supla conquistou espaço com seu estilo, talento, carisma e autenticidade. Com décadas de carreira, ele tem músicas de sucesso como “Garota de Berlim” e “O Tempo Não Vai Curar”, além de também se destacar como ator, apresentador e personalidade de TV. Foto: Reprodução Instagram /@suplaoriginal