Em rara aparição, Cláudia Rodrigues surge no Prêmio do Humor no Rio

De 1999 a 2003, integrou o elenco do humorístico “Zorra Total”, no qual se destacou com as personagens Ofélia, conhecida pelo bordão “Você sabe que eu só abro a boca quando tenho certeza!”, Thalía, famosa pela frase “Eu vou beijar… muuuuuuito!”, e Mary, que dizia “Tem gente que não acredita na realidade.” Foto: Reprodução Youtube