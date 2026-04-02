Celebridades e TV
Famosos que morreram dormindo; o que houve com eles
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Isso pode ocorrer por causas naturais, como parada cardíaca, falência respiratória ou apneia do sono. Veja alguns nomes de pessoas famosas que morreram nessas condições: Foto: imagem gerada por i.a
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Várias celebridades ao longo dos anos morreram enquanto estavam dormindo, fato que despertou a curiosidade e a emoção do público. Foto: imagem gerada por i.a
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Jack Betts – ator norte-americano, nascido em 26 abril 1929, morreu em 19 junho 2025 em Los Osos, Califórnia, enquanto dormia em sua casa aos 96 anos. Foto: Divulgação
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Isso pode ocorrer por causas naturais, como parada cardíaca, falência respiratória ou apneia do sono. Veja alguns nomes de pessoas famosas que morreram nessas condições: Foto: imagem gerada por i.a
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Jack Betts destacou-se em faroestes italianos nos anos 1960 sob o nome artístico Hunt Powers e teve participações marcantes em Spider-Man (2002) e One Life to Live. Sua versatilidade entre teatro, TV e cinema o tornou um nome respeitado em Hollywood por mais de seis décadas. Foto: Reprodução de cena
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Jack Betts – ator norte-americano, nascido em 26 abril 1929, morreu em 19 junho 2025 em Los Osos, Califórnia, enquanto dormia em sua casa aos 96 anos. Foto: Divulgação
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Jack Betts destacou-se em faroestes italianos nos anos 1960 sob o nome artístico Hunt Powers e teve participações marcantes em Spider-Man (2002) e One Life to Live. Sua versatilidade entre teatro, TV e cinema o tornou um nome respeitado em Hollywood por mais de seis décadas. Foto: Reprodução de cena
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Robert Redford – ator e cineasta, nascido em 18 agosto 1936, morreu em 16 setembro 2025 em Sundance, Utah, durante o sono, aos 89 anos, em sua residência. Foto: JP Evans/Wikimédia Commons
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Robert Redford brilhou nos clÃ¡ssicos Butch Cassidy and the Sundance Kid e The Sting, que o consagraram como galÃ£ e astro do cinema americano. Ganhou o Oscar de direÃ§Ã£o por Gente como a Gente e fundou o Festival de Sundance, pilar do cinema independente mundial. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Robert Redford brilhou nos clássicos Butch Cassidy and the Sundance Kid e The Sting, que o consagraram como galã e astro do cinema americano. Ganhou o Oscar de direção por Gente como a Gente e fundou o Festival de Sundance, pilar do cinema independente mundial. Foto: Divulgação
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Bela Lugosi – ator húngaro, nascido em 20 outubro 1882, morreu em 16 agosto 1956 em Los Angeles, vítima de ataque cardíaco enquanto dormia. Foto: Domínio público
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Bela Lugosi – ator húngaro, nascido em 20 outubro 1882, morreu em 16 agosto 1956 em Los Angeles, vítima de ataque cardíaco enquanto dormia. Foto: Domínio público
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Bela Lugosi tornou-se um ícone do terror ao interpretar o conde Drácula em 1931, papel que definiu sua carreira. Seu estilo teatral e olhar hipnótico marcaram o gênero e influenciaram gerações de atores e diretores. Foto: reprodução drácula
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John Candy – ator e comediante canadense, nascido em 31 outubro 1950, morreu em 4 março 1994 no México, dormindo após um dia de filmagens; sofria de apneia do sono e problemas cardíacos. Foto: Mike F Campbell - Wikimédia Commons
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John Candy conquistou o público com seu humor carismático em comédias como Uncle Buck e Planes, Trains and Automobiles. Foi um dos grandes nomes da comédia dos anos 1980 e 1990, lembrado por papéis ternos e cativantes. Foto: Reproduçãoa do Site IMDB
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Carrie Fisher – atriz e escritora, nascida em 21 outubro 1956, morreu em 27 dezembro 2016 em Los Angeles; a apneia do sono foi um dos fatores que causaram sua morte durante o sono. Foto: Riccardo Ghilardi – Wikimédia Commons
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Carrie Fisher eternizou-se como a Princesa Leia da saga Star Wars, tornando-se símbolo de força e irreverência feminina. Também foi autora talentosa e roteirista, destacando-se pelo livro autobiográfico Postcards from the Edge. Foto: Divulgação
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Jerry Garcia – músico norte-americano, nascido em 1 agosto 1942, morreu em 9 agosto 1995 em Forest Knolls, Califórnia, após ataque cardíaco enquanto dormia em uma clínica de reabilitação. Foto: Carl Lender wikimedia commons
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John Candy conquistou o público com seu humor carismático em comédias como Uncle Buck e Planes, Trains and Automobiles. Foi um dos grandes nomes da comédia dos anos 1980 e 1990, lembrado por papéis ternos e cativantes. Foto: Reproduçãoa do Site IMDB
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Carrie Fisher – atriz e escritora, nascida em 21 outubro 1956, morreu em 27 dezembro 2016 em Los Angeles; a apneia do sono foi um dos fatores que causaram sua morte durante o sono. Foto: Riccardo Ghilardi – Wikimédia Commons
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Carrie Fisher eternizou-se como a Princesa Leia da saga Star Wars, tornando-se símbolo de força e irreverência feminina. Também foi autora talentosa e roteirista, destacando-se pelo livro autobiográfico Postcards from the Edge. Foto: Divulgação
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Jerry Garcia – músico norte-americano, nascido em 1 agosto 1942, morreu em 9 agosto 1995 em Forest Knolls, Califórnia, após ataque cardíaco enquanto dormia em uma clínica de reabilitação. Foto: Carl Lender wikimedia commons
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Antonin Scalia – juiz da Suprema Corte dos EUA, nascido em 11 março 1936, morreu em 13 fevereiro 2016 no Texas, enquanto dormia; sofria de apneia e problemas cardíacos. Foto: Domínio público
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Jerry Garcia liderou o Grateful Dead, banda símbolo da contracultura dos anos 1960 e do rock psicodélico. Na foto, uma estátua dele, bem esquisita, que fica no Laurelwood Park, em Portland, no estado do Oregon, Estados Unidos. Uma escultura em tamanho real de bronze, com o músico sentado e expressão caricatural. Foto: Lana_aka_BADGRL - Flickr wikimedia commons
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Antonin Scalia teve o ponto alto ao integrar a Suprema Corte dos EUA por três décadas, indicado em 1986 por Ronald Reagan. Reconhecido por seu estilo conservador e argumentação rigorosa, tornou-se uma das figuras mais influentes do Judiciário americano. Foto: Domínio público
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Antonin Scalia – juiz da Suprema Corte dos EUA, nascido em 11 março 1936, morreu em 13 fevereiro 2016 no Texas, enquanto dormia; sofria de apneia e problemas cardíacos. Foto: Domínio público
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A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração para e recomeça várias vezes durante o sono, reduzindo o oxigênio no sangue. Isso sobrecarrega o coração e aumenta o risco de pressão alta, infarto e AVC. Foto: Divulgação
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Antonin Scalia teve o ponto alto ao integrar a Suprema Corte dos EUA por trÃªs dÃ©cadas, indicado em 1986 por Ronald Reagan. Reconhecido por seu estilo conservador e argumentaÃ§Ã£o rigorosa, tornou-se uma das figuras mais influentes do JudiciÃ¡rio americano. Foto: DomÃnio pÃºblico
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Os sintomas mais comuns são ronco forte, pausas respiratórias, sonolência diurna e dor de cabeça ao acordar. É perigosa por ser silenciosa — muitas pessoas não percebem que sofrem com o problema. Foto: Freepik
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A apneia do sono é um distúrbio em que a respiração para e recomeça várias vezes durante o sono, reduzindo o oxigênio no sangue. Isso sobrecarrega o coração e aumenta o risco de pressão alta, infarto e AVC. Foto: Divulgação
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O tratamento inclui perda de peso, uso de aparelhos orais, cirurgia ou o CPAP, que mantém as vias respiratórias abertas. O diagnóstico médico é essencial para evitar complicações e melhorar o sono. Foto: Freepik
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O tratamento inclui perda de peso, uso de aparelhos orais, cirurgia ou o CPAP, que mantÃ©m as vias respiratÃ³rias abertas. O diagnÃ³stico mÃ©dico Ã© essencial para evitar complicaÃ§Ãµes e melhorar o sono. Foto: Freepik