Há 101 anos nascia um dos grandes atores do cinema americano: Jack Lemmon

Após experiências no rádio e na Broadway, Lemmon estreou no cinema nos anos 1950. Rapidamente chamou atenção por sua naturalidade e timing cômico. Sua primeira grande chance veio com "Demônio de Mulher" (1954), contracenando com Judy Holliday. A partir daí, seu nome passou a ser um dos mais requisitados da época. Foto: Divulgação