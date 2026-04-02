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Para sair do óbvio: conheça 9 vilarejos encantadores do Nordeste brasileiro
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Trata-se de pequenos vilarejos e localidades tranquilas, com ritmo de vida mais calmo e paisagens igualmente belas, perfeitos para quem deseja descansar sem deixar de vivenciar experiências genuínas e próximas da cultura local. Foto: Jaime Dantas/Unsplash
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Para quem pretende sair do óbvio e explorar novos cenários, conhecer esses lugares pode ser uma ótima oportunidade de descobrir um Nordeste diferente e surpreendente. Veja 8 dicas! Foto: Reprodução/YouTube Rolê Família
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Tamandaré, Pernambuco: Situada no litoral sul de Pernambuco, a charmosa Tamandaré tem um ambiente calmo e acolhedor, com um ritmo de vida bem mais sossegado. É uma excelente opção para quem prefere destinos mais tranquilos do que Porto de Galinhas. Foto: Wikimedia Commons/DlauriniJr
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São Miguel dos Milagres, Alagoas: Para quem busca uma experiência mais reservada, São Miguel dos Milagres é uma ótima escolha. O município integra a conhecida Rota Ecológica dos Milagres e se destaca pelas praias pouco movimentadas. Foto: Flickr - Ana Raquel S. Hernandes
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Caraíva, Bahia: Considerada uma das joias mais singulares do território brasileiro, a vila de Caraíva preserva um estilo de vida rústico onde veículos motorizados não circulam. O cenário combina ruas de areia batida, casinhas coloridas e o encontro entre rio e mar, criando um ambiente rústico e acolhedor. Foto: Reprodução/YouTube Viagens Cine
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Itacaré, Bahia: O local reúne belas praias, muitas acessíveis por trilhas em meio à Mata Atlântica e à noite um centrinho com restaurantes e bares animados. É um destino ideal para quem busca combinar contato com a natureza e um pouco de agitação. Foto: Flickr - MTur Destinos
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Atins, Maranhão: Localizado na entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Atins preserva uma essência rústica e autêntica. De lá partem passeios para belas lagoas, especialmente no período de cheia. O pôr do sol, com horizonte aberto, é um dos grandes destaques. Foto: Reprodução/YouTube Hugo Corelli
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Barra Grande, Piauí: Situada no litoral piauiense, Barra Grande é um destino reservado conhecido pelos ventos constantes que atraem praticantes de kitesurf. O vilarejo é cheio de pousadas aconchegantes e praias desertas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Rolê Família
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Morro de São Paulo, Bahia: O destino harmoniza o charme típico de um vilarejo com uma infraestrutura turística completa. Entre praias de águas cristalinas e uma vida noturna agitada com bares e festas, o local é ideal para quem busca uma variedade de experiências em uma mesma viagem. Foto: Wikimedia Commons/LíviaBuhring
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Praia da Pipa, Rio Grande do Norte: Considerada um destino icônico e atemporal, Pipa cativa por suas paisagens singulares, marcadas por falésias e a presença constante de golfinhos. Os turistas podem desfrutar de uma boa infraestrutura, com inúmeras opções de restaurantes, bares e hospedagens. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
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Baía Formosa, Rio Grande do Norte: Localizada na divisa com a Paraíba, Baía Formosa é um dos últimos redutos de natureza preservada do litoral potiguar, unindo falésias coloridas, dunas e a maior reserva de Mata Atlântica sobre dunas do estado. Foto: Divulgac?a?o