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Wasabi x raiz-forte: entenda por que eles parecem iguais, mas são bem diferentes

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Redação Flipar
  • O wasabi verdadeiro vem da planta Wasabia japonica, nativa do Japão e cultivada em condições bastante específicas, como água corrente e clima controlado. Por isso, é raro e caro fora do país. Tradicionalmente, é servido fresco e ralado na hora.
    O wasabi verdadeiro vem da planta Wasabia japonica, nativa do Japão e cultivada em condições bastante específicas, como água corrente e clima controlado. Por isso, é raro e caro fora do país. Tradicionalmente, é servido fresco e ralado na hora. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Já a raiz-forte, conhecida como Armoracia rusticana, é originária da Europa e muito mais fácil de cultivar. Seu uso é comum em diversas culinárias ocidentais, geralmente ralada ou transformada em pasta. É um ingrediente acessível e amplamente disponível.
    Já a raiz-forte, conhecida como Armoracia rusticana, é originária da Europa e muito mais fácil de cultivar. Seu uso é comum em diversas culinárias ocidentais, geralmente ralada ou transformada em pasta. É um ingrediente acessível e amplamente disponível. Foto: Imagem gerada por i.a
  • No sabor, o wasabi é mais delicado, com um picante que sobe rapidamente pelo nariz e desaparece em poucos segundos. Ele também apresenta notas frescas e levemente adocicadas. Isso o torna ideal para acompanhar pratos como sushi e sashimi.
    No sabor, o wasabi é mais delicado, com um picante que sobe rapidamente pelo nariz e desaparece em poucos segundos. Ele também apresenta notas frescas e levemente adocicadas. Isso o torna ideal para acompanhar pratos como sushi e sashimi. Foto: Pixabay
  • A raiz-forte, por outro lado, tem um sabor mais agressivo e persistente, com ardência prolongada. Seu impacto é mais intenso e pode até lacrimejar os olhos em maior quantidade. É comum em molhos e acompanhamentos mais robustos.
    A raiz-forte, por outro lado, tem um sabor mais agressivo e persistente, com ardência prolongada. Seu impacto é mais intenso e pode até lacrimejar os olhos em maior quantidade. É comum em molhos e acompanhamentos mais robustos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Um detalhe importante é que a maior parte do “wasabi” servido fora do Japão não é autêntico. Trata-se de uma mistura de raiz-forte com corante verde e, às vezes, mostarda. Ou seja, muitas pessoas nunca provaram o verdadeiro wasabi sem saber.
    Um detalhe importante é que a maior parte do “wasabi” servido fora do Japão não é autêntico. Trata-se de uma mistura de raiz-forte com corante verde e, às vezes, mostarda. Ou seja, muitas pessoas nunca provaram o verdadeiro wasabi sem saber. Foto: Pixabay
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