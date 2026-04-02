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Jaguariúna, no interior de São Paulo, se consolida em ranking de cidades mais tecnológicas do Brasil

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Redação Flipar
  • Além de liderar sua faixa populacional, a cidade ficou em 11º lugar no ranking geral e em 7º na região Sudeste, com destaque para o 2º lugar em educação, 3º em urbanismo e 6º em economia.
    Além de liderar sua faixa populacional, a cidade ficou em 11º lugar no ranking geral e em 7º na região Sudeste, com destaque para o 2º lugar em educação, 3º em urbanismo e 6º em economia. Foto: Divulgac?a?o
  • O desempenho resulta de uma avaliação ampla baseada em 74 indicadores distribuídos em áreas como mobilidade, educação, economia, urbanismo, tecnologia, saúde, segurança e governança, entre 656 municípios brasileiros.
    O desempenho resulta de uma avaliação ampla baseada em 74 indicadores distribuídos em áreas como mobilidade, educação, economia, urbanismo, tecnologia, saúde, segurança e governança, entre 656 municípios brasileiros. Foto: Divulgac?a?o
  • Esses resultados refletem avanços estruturais consistentes, como cobertura total de água encanada, altos índices de coleta e tratamento de esgoto e ampla cobertura de resíduos residenciais.
    Esses resultados refletem avanços estruturais consistentes, como cobertura total de água encanada, altos índices de coleta e tratamento de esgoto e ampla cobertura de resíduos residenciais. Foto: Reprodução
  • A conectividade também foi outro ponto de destaque, com velocidade média elevada de internet e cobertura de 5G em 99% do município, favorecendo atividades econômicas, serviços digitais e integração urbana.
    A conectividade também foi outro ponto de destaque, com velocidade média elevada de internet e cobertura de 5G em 99% do município, favorecendo atividades econômicas, serviços digitais e integração urbana. Foto: Reprodução
  • Na educação, indicadores como alta qualificação docente, bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e baixos índices de abandono escolar contribuíram para a excelente posição nacional.
    Na educação, indicadores como alta qualificação docente, bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e baixos índices de abandono escolar contribuíram para a excelente posição nacional. Foto: Reprodução
  • No campo econômico, a cidade dispõe de um mercado de trabalho diversificado, aumento de empregos e empresas, forte presença do setor de tecnologia e alto PIB per capita (R$ 247 mil em 2023).
    No campo econômico, a cidade dispõe de um mercado de trabalho diversificado, aumento de empregos e empresas, forte presença do setor de tecnologia e alto PIB per capita (R$ 247 mil em 2023). Foto: Reprodução
  • Em 2024, por exemplo, houve um crescimento de 2,8% no número de empregos e um avanço de 14,1% no número de empresas — 22,4% da força de trabalho formal atua em tecnologia da informação e comunicação.
    Em 2024, por exemplo, houve um crescimento de 2,8% no número de empregos e um avanço de 14,1% no número de empresas — 22,4% da força de trabalho formal atua em tecnologia da informação e comunicação. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura de Jaguariu?na
  • Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Jaguariúna é conhecida também pela preservação ambiental, com áreas verdes e projetos sustentáveis que contribuem para o bem-estar da população.
    Localizada na Região Metropolitana de Campinas, Jaguariúna é conhecida também pela preservação ambiental, com áreas verdes e projetos sustentáveis que contribuem para o bem-estar da população. Foto: Reprodução
  • No turismo, um dos destaques é o passeio turístico de Maria Fumaça, que sai de Campinas passa pelo Museu Ferroviário, onde é possível ver peças e fotos sobre a história e tradição das locomotivas na região.
    No turismo, um dos destaques é o passeio turístico de Maria Fumaça, que sai de Campinas passa pelo Museu Ferroviário, onde é possível ver peças e fotos sobre a história e tradição das locomotivas na região. Foto: Divulgac?a?o
  • Segundo o Censo do IBGE, em 2022 a cidade tinha 59.347 habitantes distribuídos em 141,391 km². Esse fator é importante porque mostra que o bom desempenho não depende do tamanho populacional, mas da qualidade da gestão urbana e dos serviços.
    Segundo o Censo do IBGE, em 2022 a cidade tinha 59.347 habitantes distribuídos em 141,391 km². Esse fator é importante porque mostra que o bom desempenho não depende do tamanho populacional, mas da qualidade da gestão urbana e dos serviços. Foto: Reprodução
  • A proximidade com Campinas e a presença de atividades industriais e de serviços já davam relevância regional ao município, mas o ranking colocou Jaguariúna como exemplo de cidade média com planejamento urbano consistente e indicadores estáveis ao longo do tempo.
    A proximidade com Campinas e a presença de atividades industriais e de serviços já davam relevância regional ao município, mas o ranking colocou Jaguariúna como exemplo de cidade média com planejamento urbano consistente e indicadores estáveis ao longo do tempo. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Jaguariu?na
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