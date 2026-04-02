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Árvores que correm risco de extinção no Brasil
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Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas. Foto: El?bieta Michta/Pixabay
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O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estejam ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas. Foto: Imagem po Szabolcs Molnar Pixabay
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Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam cortadas a cada ano. Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
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O Brasil está entre os países com maior número de espécies de árvores ameaçadas, com cerca de 1.700 registradas. Veja algumas. Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
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Uvaia-pitanga: Produz frutos aromáticos usados em sucos, geleias e doces. Também tem valor ecológico, atraindo aves e ajudando na regeneração de áreas naturais. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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Cereja-amarela-de-niterói: produz frutos comestíveis de sabor adocicado, consumidos in natura ou em sucos e doces. Também é usada em jardins e pomares urbanos, além de ter importância ecológica ao atrair aves. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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Fruta-do-Imperador ou arvore imperial: cultivada principalmente para ornamentação, por suas flores exóticas e frutos grandes e curiosos. Também tem usos na medicina tradicional e valor cultural, sendo comum em jardins e áreas urbanas. Foto: Wikipedia
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Siphoneugena carolynae - árvore pouco conhecida, usada principalmente em estudos botânicos e na conservação da biodiversidade. Tem importância ecológica, servindo de alimento para a fauna e contribuindo para a regeneração das florestas. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
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Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. muito usada pela madeira resistente, ideal para construção civil, pisos e áreas externas. Também se destaca pela durabilidade e resistência a pragas, sendo valorizada em obras e estruturas expostas. Foto: Hermógenes Teixeira Pinto Filho WIKIMEDIA COMMONS
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Mogno: Típica do bioma da Amazônia, no norte do Brasil. conhecido pela madeira nobre, muito usada em móveis de luxo, decoração e acabamento fino. Também tem alto valor econômico, mas sua exploração intensa levou à redução da espécie e a restrições de corte. Foto: Signey wikimedia commons
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Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. muito valorizado pela madeira nobre, usada em móveis finos, portas e instrumentos musicais. Também tem importância na marcenaria e reflorestamento. Foto: Domínio público
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Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia, ambém chamada de Amendoeira-da-América, é conhecida pela produção da castanha-do-pará. Também é fonte de renda para comunidades e essencial para a preservação da floresta. Foto: fir0002 flagstaffotos wikimedia commons
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Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, é valorizada pela madeira resistente, usada na construção civil, móveis e canoas. Foto: Mauroguanandi, Mauro halpern - wikimedia commons
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Araucária: Também chamada de Pinheiro-do-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi, essa árvore dá Mata Atlântica é usada na fabricação de móveis. Suas sementes, o pinhão, são muito consumidas na alimentação, além de servirem de alimento para a fauna. Foto: Rubensl wikimedia commons