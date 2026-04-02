Celebridades e TV
Dulce María, do RBD, anuncia nascimento da segunda filha
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Segundo a artista, a gravidez não foi planejada e os planos que ela tinha eram focar na carreira, mas precisou reorganizar suas prioridades: “Eu tinha estabelecido uma meta de 40 anos para mim: queria fechar o ciclo e focar na minha carreira. Mas, graças a Deus, está tudo indo bem. Esse bebê completa minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, especialmente porque os primeiros meses são intensos”. Foto: Reprodução Instagram /@dulcemaria
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Conheça mais sobre Dulce María Espinosa Saviñón! Nascida em 6 de dezembro de 1985, na Cidade do México, Dulce é compositora, cantora, atriz e escritora, conhecida por interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde e por fazer parte do RBD, banda derivada da trama. Foto: Wikimedia Commons / Keneth Cruz
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Dulce começou a carreira ainda pequena, aos 5 anos, quando passou a fazer comerciais de televisão. Três anos depois, entrou para o elenco da série infantil Plaza Sésamo, na qual permaneceu por dois anos. Foi nesse projeto que teve a oportunidade de cantar profissionalmente pela primeira vez. Depois, integrou o elenco de novelas como “Retrato de familia” e “El vuelo del águila”. Foto: Reprodução X
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Em 1996, entrou para o grupo infantil KIDS, com o qual se destacou e participou de apresentações importantes. Depois, integrou o grupo feminino Jeans, mas permaneceu por cerca de um ano e meio. Em seguida, deixou o grupo para se dedicar à novela “Clase 406”, do produtor Pedro Damián, na qual interpretou Marcela, uma das protagonistas. Foto: Divulgação
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Em 2004, Pedro Damián convidou Dulce María para protagonizar “Rebelde" ao lado de Anahí, Christopher Uckermann, Poncho Herrera, Christian Chávez e Maite Perroni. Ambientada no internato Elite Way School, a novela acompanha a vida de seis jovens, Roberta, Mía, Diego, Miguel, Giovanni e Lupita, enquanto precisam lidar com romances, amizades, rivalidades e conflitos da adolescência. Foto: Divulgação
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Da novela surgiu o grupo RBD, que se tornou um fenômeno mundial, especialmente na América Latina, incluindo o Brasil. No país, o grupo realizou turnês com ingressos esgotados e fez um show marcante no Estádio do Maracanã em 2006. Também lançaram a série “RBD: La Familia”, que retratava uma versão fictícia da vida dos integrantes. O grupo se separou em 2008 e, em 2023, sem Poncho, voltou aos palcos com a Soy Rebelde Tour, com apresentações nos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e México. Foto: Reprodução Youtube
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Após o fim do RBD, Dulce investiu na carreira solo. Em 2010, lançou o primeiro single, “Inevitable”, que faz parte do álbum “Extranjera”. Desde então, lançou outros álbuns, como “Sin Fronteras”, “DM” e “Origen”, além de lançar e cantar músicas com artistas como Akon, Joe Jonas, Julión Álvarez e Manu Gavassi. Foto: Wikimedia Commons / Keneth Cruz
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Dulce María também lançou a música “Amigos con Derechos” em parceria com Marília Mendonça em 2021. As duas trabalhavam na colaboração, Marília, inclusive, era fã de RBD, mas o projeto não foi concluído antes de sua morte. Como homenagem póstuma, Dulce lançou a canção em espanhol e português. Durante um show da turnê do RBD no Brasil, a cantora também prestou uma homenagem à artista no palco. Foto: Reprodução Youtube
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Paralelamente à música, Dulce atuou em diversas novelas, séries e filmes como “Verano de Amor”, “Mujeres Asesinas”, “Mentir para Vivir”, “Corazón que miente”, “Pienso en Ti”, “¿Alguien ha visto a Lupita?”, “Falsa Identidad” e “Valentino”. Foto: Divulgação
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Um fato curioso sobre sua família é que Dulce é sobrinha-neta da artista mexicana Frida Kahlo. A cantora já comentou o parentesco em entrevistas: “Saber que eu trago em meu sangue um pouco dela para mim é uma grande honra. Independentemente de fazer parte da família, eu a admiro muito. Era uma mulher autêntica, sempre foi ela mesma e rompeu com os estereótipos.” Foto: Guillermo_Kahlo/Wikimedia Commons
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