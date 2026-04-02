Dulce María, do RBD, anuncia nascimento da segunda filha

Segundo a artista, a gravidez não foi planejada e os planos que ela tinha eram focar na carreira, mas precisou reorganizar suas prioridades: “Eu tinha estabelecido uma meta de 40 anos para mim: queria fechar o ciclo e focar na minha carreira. Mas, graças a Deus, está tudo indo bem. Esse bebê completa minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, especialmente porque os primeiros meses são intensos”. Foto: Reprodução Instagram /@dulcemaria