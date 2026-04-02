Olho irritado? Saiba como remover um cisco com segurança

O primeiro passo é evitar coçar e tentar identificar se o objeto é visível ou se a irritação é causada apenas por poeira ou resíduo muito fino. Antes de qualquer tentativa de remoção, lave bem as mãos com água e sabão. Isso reduz o risco de introduzir bactérias no olho e provocar uma infecção, como a conjuntivite. Foto: Imagem Freepik