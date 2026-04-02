O superalimento pede passagem: os benefícios do caldo de ossos para a saúde

Durante o cozimento, os ossos liberam cálcio, magnésio, fósforo e outros minerais fundamentais para o organismo. Além disso, o colágeno e a gelatina presentes ajudam na manutenção de tecidos e articulações. Com cocção, que pode durar mais de 12 horas, o caldo de ossos é uma fonte natural de nutrientes concentrados. Foto: reprodução de vídeo