Animais
Da produção no campo à liturgia: a lã veste corpos e reveste tradições
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Os cordeiros apresentados ao Papa Leão XIV foram abençoados em cerimônia solene. Sua lã, pura e branca, remete à inocência e ao sacrifício, mas também à riqueza de um recurso natural que sustenta comunidades inteiras dedicadas à criação de ovinos. Foto: Reprodução do Youtube Canal REDEVIDA Informação
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A lã, aliás, é uma fibra animal obtida principalmente de ovelhas. Sua maciez, elasticidade e capacidade de isolamento térmico a tornaram indispensável para roupas e mantos desde a Antiguidade, incluindo usos litúrgicos como o pálio. Foto: Ken Hammond/Wikimédia Commons
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O processo de obtenção da lã começa com a tosquia, geralmente realizada uma vez por ano. É um ato cuidadoso que não prejudica o animal e garante o aproveitamento de sua fibra para diversas finalidades. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Após a tosquia, a lã passa pelo processo de limpeza e lavagem para remover impurezas como poeira e gordura natural. Esse preparo, portanto, é essencial para que a fibra possa ser fiada e transformada posteriormente em tecido. Foto: Reprodução do Youtube Canal Natalia Seeger
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A lã destinada aos pálios é tecida em faixas estreitas, tingida de branco e adornada com cruzes em seda preta. Cada detalhe carrega simbolismo, mas também revela a sofisticação do trabalho artesanal com fibras naturais. Foto: Museum of Archdiocese/Wikimédia Commons
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A produção de lã não se limita ao uso religioso. Ela é base de indústrias têxteis que movimentam economias locais e globais, desde pequenos artesãos até grandes fábricas. Foto: Reprodução do Yotube Canal Vale Agrícola
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A lã é valorizada por sua capacidade de manter o calor, absorver umidade e resistir ao fogo. Essas propriedades naturais a tornam única entre fibras animais e vegetais. Foto: Imagem Freepik
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Ovelhas de diferentes raças produzem lãs com características distintas. Algumas são mais finas e macias, ideais para roupas delicadas; outras mais grossas, perfeitas para tapetes e mantas. Foto: Reprodução do Flickr Wenderson Araujo
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A lÃ£ merino, por exemplo, Ã© famosa por sua suavidade e qualidade superior. Ã? amplamente usada em roupas de alto padrÃ£o e tambÃ©m inspira a escolha da lÃ£ para usos litÃºrgicos. Foto: CARLOS TEIXIDOR CADENAS/WikimÃ©dia Commons
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A lã é uma fibra renovável e biodegradável. Isso a coloca em destaque no debate atual sobre sustentabilidade, mostrando que tradição e consciência ambiental podem caminhar juntas. Foto: Divulgação/Wool4Life
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No passado, a lã foi tão valiosa que chegou a ser usada como moeda de troca em algumas regiões. Sua importância econômica moldou sociedades e rotas comerciais. Foto: Imagem gerada por Inteligência Artificial
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O trabalho com lã envolve comunidades inteiras: criadores, tosquiadores, fiandeiros e tecelões. Cada etapa é parte de uma cadeia produtiva que une campo e cidade. Foto: Reprodução do Youtube Canal Thunder Bay Weavers e Spinners Guild
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A lã também tem um destacável papel cultural. isso porque, em muitas regiões, festas e rituais celebram a tosquia, transformando o ato agrícola em evento comunitário de grande relevância. Foto:
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O pálio, feito de lã, será entregue aos Arcebispos Metropolitanos no dia 29 de junho de 2026 na Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Esse gesto conecta a produção da fibra ao simbolismo da fé e da missão pastoral. Foto: Divulgação/Vaticano
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A lã, ao ser transformada em insígnia litúrgica, ganha um novo significado. Afinal, de relevante recurso natural passa a ser sinal de unidade de propósito e serviço dentro da Igreja. Foto: Divulgação/Vaticano
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A produção de lã é exemplo, portanto, de como a natureza oferece recursos que, além de utilitários, podem ser elevados consequentemente a símbolos espirituais e culturais. Foto: - Divulgação
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Do campo à liturgia, a lã percorre um caminho que une o trabalho humano, o cuidado com os animais e a expressão da fé. É matéria-prima que veste corpos, mas também reveste tradições. Foto: Reprodução de Youtube