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Casa de Cabangu: local onde nasceu Santos Dumont ganha reforma e reabre ao público após 10 meses fechado

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Redação Flipar
  • Localizado no município de Santos Dumont, o espaço funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h. A entrada custa a partir de R$ 10. Veja curiosidades sobre a cidade onde nasceu o
    Localizado no município de Santos Dumont, o espaço funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h. A entrada custa a partir de R$ 10. Veja curiosidades sobre a cidade onde nasceu o "Pai da Aviação"! Foto: Divulgac?a?o/Sargento Domingos-Epcar
  • Situado na Zona da Mata mineira, a aproximadamente 207 quilômetros de Belo Horizonte, o município de Santos Dumont é profundamente ligado à história da aviação mundial.
    Situado na Zona da Mata mineira, a aproximadamente 207 quilômetros de Belo Horizonte, o município de Santos Dumont é profundamente ligado à história da aviação mundial. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • A cidade surgiu ainda no período colonial com a abertura do Caminho Novo da Estrada Real, rota importante para o transporte de ouro entre Minas e o litoral, e inicialmente recebeu o nome de Palmyra, sendo rebatizada em 1932 em homenagem ao inventor.
    A cidade surgiu ainda no período colonial com a abertura do Caminho Novo da Estrada Real, rota importante para o transporte de ouro entre Minas e o litoral, e inicialmente recebeu o nome de Palmyra, sendo rebatizada em 1932 em homenagem ao inventor. Foto: Domínio público/Acervo Arquivo Nacional
  • O município foi oficialmente fundado em 1889 e tem cerca de 42 mil habitantes, com altitude média de aproximadamente 839 metros e clima caracterizado por temperaturas amenas ao longo do ano.
    O município foi oficialmente fundado em 1889 e tem cerca de 42 mil habitantes, com altitude média de aproximadamente 839 metros e clima caracterizado por temperaturas amenas ao longo do ano. Foto: Panoramio - wesley bastos dos reis
  • Hoje, a cidade serve como um importante polo regional, estrategicamente localizada às margens da BR-040, facilitando o acesso entre Juiz de Fora e Belo Horizonte.
    Hoje, a cidade serve como um importante polo regional, estrategicamente localizada às margens da BR-040, facilitando o acesso entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Foto: Ministe?rio dos Transportes
  • A economia local tem forte ligação com a pecuária leiteira, agricultura e pequenas indústrias, com destaque para produtos como milho, café, morango, goiaba, mandioca, feijão, laranja, pêssego e banana.
    A economia local tem forte ligação com a pecuária leiteira, agricultura e pequenas indústrias, com destaque para produtos como milho, café, morango, goiaba, mandioca, feijão, laranja, pêssego e banana. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Outro atrativo Ã© o percurso da Estrada Real, com antigas fazendas, paisagens naturais e marcos histÃ³ricos do perÃ­odo colonial. A represa de Ponte Preta tambÃ©m Ã© utilizada para lazer e atividades ao ar livre.
    Outro atrativo Ã© o percurso da Estrada Real, com antigas fazendas, paisagens naturais e marcos histÃ³ricos do perÃ­odo colonial. A represa de Ponte Preta tambÃ©m Ã© utilizada para lazer e atividades ao ar livre. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura de Santos Dumont
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