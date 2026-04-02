116 anos de Chico Xavier: médium brasileiro foi expoente no Espiritismo

Em 1979, Chico Xavier ajudou a inocentar José Divino Nunes, então com 18, do assassinato do amigo Daniel Garcez Henrique, que tinha 15. O juiz Orimar de Bastos aceitou como prova cartas psicografadas pelo médium em que a vítima dizia que o réu não tinha intenção de matá-lo e o tiro fora acidental. Foto: reprodução jornal