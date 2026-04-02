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116 anos de Chico Xavier: médium brasileiro foi expoente no Espiritismo
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O dia 30 de junho de 2026 vai marcar os 24 anos de sua morte. Francisco Cândido Xavier também foi filantropo. E ficou conhecido mundialmente como um expoente da doutrina espírita. Foto: Reprodução de vídeo G1
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O médium morreu aos 92 anos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Foto: reprodução Youtube saulo de Tarso Almeida
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Chico Xavier “desencarnou” no mesmo dia em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de futebol, no Japão. Foto: Reprodução de vídeo G1
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“Ele sempre dizia que queria morrer no dia em que o país estivesse todo alegre para passar despercebido o seu desencarne”, declarou Eurípedes Reis, filho adotivo de Chico Xavier, ao Fantástico, da Rede Globo. Foto: Reprodução de Facebook
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O médium mineiro psicografou mais de dez mil cartas e publicou quase 500 livros com autoria atribuída sempre a espíritos. Essas obras superaram os 50 milhões de exemplares vendidos. Foto: divulgação
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Alguns dos livros foram editados após a morte de Chico Xavier e boa parte deles ganhou tradução em outras línguas. Foto: reprodução TV O Dia
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Filho de pais analfabetos - a mÃ£e era lavadeira e o pai, vendedor de loterias -, Chico Xavier publicou seu primeiro livro aos 22 anos. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
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Essa obra inaugural, intitulada “Párnaso de Além-Túmulo”, é uma antologia de poemas que teriam sido ditados por poetas brasileiros famosos, como Augusto dos Anjos, Castro Alves e Olavo Bilac. Há também versos atribuídos a autores portugueses e um anônimo. Foto: wikimedia commons e domínio público Montagem Flipar
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Muitos anos antes, ainda na infÃ¢ncia, Chico Xavier comeÃ§ou a manifestar fenÃŽmenos mediÃºnicos. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Youtube
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De acordo com o biógrafo Marcel Souto Maior, autor de “As Vidas de Chico Xavier”, o livro provocou “curiosidade dos principais escritores da Academia Brasileira de Letras”. Foto: divulgação
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“Foi um impacto muito forte. E isso levou jornalistas a Pedro Leopoldo, alguns interessados em desvendar aquele enigma”, declarou Souto Maior em 2022 à BBC. Foto: Reprodução de vídeo G1
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A obra de Chico Xavier abarca temáticas diversas, desde religião e filosofia até literatura e ciência. Foto: Reprodução de Facebook
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A arrecadação obtida com a venda de livros foi destinada inteiramente a trabalhos de caridade. Chico Xavier ficou muito conhecido também por suas obras assistenciais. Foto: Reprodução de Facebook
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Em 1959, Chico Xavier se mudou para Uberaba. Por mais de 40 anos, manteve na cidade mineira manteve sua casa principal, que se tornou local de peregrinação de adeptos da doutrina. Foto: Lucas42hs /Wikimédia Commons
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A casa abriga atualmente um museu em homenagem ao líder espírita e, mais de duas décadas após sua morte, o local é destino turístico de seguidores da doutrina. Foto: Divulgação
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No museu há objetos que pertenciam a Chico Xavier, livros e mensagens de André Luiz e Emmanuel, espíritos que seriam os seus orientadores. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Em 1944, Chico Xavier publicou o best seller “Nosso Lar”, que tornou-se um clássico da literatura espírita e foi adaptado para o cinema em 2010, com direção de Wagner Assis. Foto: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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No mesmo ano, entrou em exibição nas salas brasileiras “Chico Xavier”. Com direção de Daniel Filho, é uma adaptação da biografia “As Vidas de Chico Xavier”. Foto: Reprodução de Facebook
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No início de 2024, estreou nos cinemas “Nosso Lar 2”, baseado em outro livro de Chico Xavier, “Os Mensageiros”. Com Edson Celulari e Renato Prieto no elenco, o longa chegou a liderar as bilheterias no Brasil no último fim de semana de janeiro. Foto: Divulgação/Star Distribuition
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Em 2001, quando Chico Xavier estava internado para tratar de uma pneumonia, a câmera de um cinegrafista da TV Integração (afiliada da Globo em Uberaba) flagrou uma luz enigmática entrando pela janela do quarto do hospital. Foto: Reprodução de vídeo G1
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No ano seguinte, um período antes de sua morte, Chico Xavier disse que a luz eram os espíritos de sua mãe e Emmanuel que foram visitá-lo no leito hospitalar. Foto: Reprodução de vídeo G1
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Em 1979, Chico Xavier ajudou a inocentar José Divino Nunes, então com 18, do assassinato do amigo Daniel Garcez Henrique, que tinha 15. O juiz Orimar de Bastos aceitou como prova cartas psicografadas pelo médium em que a vítima dizia que o réu não tinha intenção de matá-lo e o tiro fora acidental. Foto: reprodução jornal
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O espiritismo surgiu durante o século XIX, na França, com o pedagogo Hippolyte Léon Denizard Rivail. O estudioso de fenômenos paranormais adotou o pseudônimo Allan Kardec, nome de um druida celta que teria sido sua identidade em uma vida passada. Entre suas obras está “O Livro dos Espíritos’ (1857), o primeiro de um conjunto de cinco publicações de sua codificação da doutrina espírita. Foto: Antonio Bunarassi/Wikimedia Commons
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Chico Xavier é o maior nome do espiritismo kardecista no Brasil. O médium começou a estudar as obras de Kardec mais de meio século após a morte do pedagogo francês. Foto: Reprodução de vídeo G1