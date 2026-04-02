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Cebola: na salada ou no tempero, sabor presente em quase todas as mesas

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Redação Flipar
  • Pode ser consumida crua, cozida, assada ou frita, variando bastante de intensidade. Essa versatilidade faz da cebola um item quase indispensável na cozinha diária.
    Pode ser consumida crua, cozida, assada ou frita, variando bastante de intensidade. Essa versatilidade faz da cebola um item quase indispensável na cozinha diária. Foto: Vitor Hugo Queiroz - Flickr
  • Crua, a cebola costuma aparecer em saladas, vinagretes e sanduíches. Nessa forma, o sabor é mais marcante e levemente ardido, além de preservar melhor alguns nutrientes.
    Crua, a cebola costuma aparecer em saladas, vinagretes e sanduíches. Nessa forma, o sabor é mais marcante e levemente ardido, além de preservar melhor alguns nutrientes. Foto: imagem gerada por i.a
  • No refogado, ela costuma ser o primeiro ingrediente a ir à panela. Ao dourar, libera açúcares naturais e cria uma base aromática para arroz, feijão, carnes e legumes.
    No refogado, ela costuma ser o primeiro ingrediente a ir à panela. Ao dourar, libera açúcares naturais e cria uma base aromática para arroz, feijão, carnes e legumes. Foto: Pixabay
  • A cebola caramelizada é resultado do cozimento lento, que realça a doçura natural. Combina muito bem com carnes, queijos, hambúrgueres e tortas salgadas
    A cebola caramelizada é resultado do cozimento lento, que realça a doçura natural. Combina muito bem com carnes, queijos, hambúrgueres e tortas salgadas Foto: imagem gerada por i.a
  • Assada, a cebola ganha textura macia e sabor mais suave. Pode ser servida como acompanhamento ou incorporada a legumes e proteínas no forno.
    Assada, a cebola ganha textura macia e sabor mais suave. Pode ser servida como acompanhamento ou incorporada a legumes e proteínas no forno. Foto: imagem gerada por i.a
  • Frita, seja em rodelas ou tiras, traz crocância e contraste ao prato. É comum em lanches, saladas e pratos tradicionais da culinária caseira.
    Frita, seja em rodelas ou tiras, traz crocância e contraste ao prato. É comum em lanches, saladas e pratos tradicionais da culinária caseira. Foto: Pixabay
  • Existem diferentes tipos de cebola, como a branca, a amarela e a roxa. Cada uma tem características próprias e pode ser mais indicada para consumo cru ou cozido.
    Existem diferentes tipos de cebola, como a branca, a amarela e a roxa. Cada uma tem características próprias e pode ser mais indicada para consumo cru ou cozido. Foto: Image by Joseph Mucira from Pixabay
  • Do ponto de vista nutricional, a cebola é fonte de fibras, vitaminas do complexo B e vitamina C. Também contém compostos antioxidantes importantes para o organismo.
    Do ponto de vista nutricional, a cebola é fonte de fibras, vitaminas do complexo B e vitamina C. Também contém compostos antioxidantes importantes para o organismo. Foto: Pixabay
  • Esses compostos ajudam no combate aos radicais livres e podem contribuir para a saúde cardiovascular. O consumo regular se encaixa bem em uma alimentação equilibrada.
    Esses compostos ajudam no combate aos radicais livres e podem contribuir para a saúde cardiovascular. O consumo regular se encaixa bem em uma alimentação equilibrada. Foto: Pixabay
  • A cebola combina facilmente com alho, tomate, ervas frescas, pimentões e azeite. Essa mistura simples está presente em receitas de diferentes culturas gastronômicas. Pode ser usada até em sopas.
    A cebola combina facilmente com alho, tomate, ervas frescas, pimentões e azeite. Essa mistura simples está presente em receitas de diferentes culturas gastronômicas. Pode ser usada até em sopas. Foto: Pixabay
  • TambÃ©m vai bem com carnes vermelhas, frango, peixes e ovos, adaptando-se ao tipo de preparo. Em pratos vegetarianos, ajuda a dar profundidade de sabor.
    TambÃ©m vai bem com carnes vermelhas, frango, peixes e ovos, adaptando-se ao tipo de preparo. Em pratos vegetarianos, ajuda a dar profundidade de sabor. Foto: Pixabay
  • Para quem acha o sabor forte, deixá-la de molho em água fria ou vinagre suaviza a ardência. Esse truque é comum no preparo de saladas.
    Para quem acha o sabor forte, deixá-la de molho em água fria ou vinagre suaviza a ardência. Esse truque é comum no preparo de saladas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Seja crua, refogada ou caramelizada, a cebola cumpre papel essencial na cozinha. Além de sabor, oferece nutrientes e versatilidade que atravessam gerações.
    Seja crua, refogada ou caramelizada, a cebola cumpre papel essencial na cozinha. Além de sabor, oferece nutrientes e versatilidade que atravessam gerações. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O plantio da cebola começa com a semeadura em canteiros ou bandejas, onde as mudas se desenvolvem por algumas semanas antes do transplante para o campo.
    O plantio da cebola começa com a semeadura em canteiros ou bandejas, onde as mudas se desenvolvem por algumas semanas antes do transplante para o campo. Foto: Pixabay
  • A cultura das cebolas prefere solos que sejam bem drenados, ricos em matéria orgânica e em locais com clima ameno, que disponham de boa luminosidade.
    A cultura das cebolas prefere solos que sejam bem drenados, ricos em matéria orgânica e em locais com clima ameno, que disponham de boa luminosidade. Foto: Pixabay
  • No Brasil, a produção ocorre principalmente no outono e no inverno, com colheita concentrada entre o fim do inverno e o início da primavera, variando conforme a região e a variedade cultivada.
    No Brasil, a produção ocorre principalmente no outono e no inverno, com colheita concentrada entre o fim do inverno e o início da primavera, variando conforme a região e a variedade cultivada. Foto:
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