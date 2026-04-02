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‘Rei Castelinho’: Prefeitura do Rio demole castelo de areia histórico na praia da Barra da Tijuca
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A estrutura, que também servia como moradia para Márcio e seu cachorro, era sustentada internamente por madeira e já havia chamado atenção internacional, com reportagens de veículos como BBC e El País. Foto: Reproduc?a?o
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A administração informou que o artista havia sido avisado com antecedência e teve tempo para retirar seus pertences, além de receber oferta de acolhimento institucional da assistência social, que teria sido recusada. Foto: Reprodução
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A demolição dividiu opiniões: ambientalistas defenderam a medida por se tratar de ocupação irregular da faixa de areia, enquanto moradores e frequentadores criticaram a retirada, destacando a importância simbólica do castelo para a região e cobrando fiscalização de outras ocupações na praia. Foto: Divulgação
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Castelos de areia são estruturas temporárias feitas com areia úmida, geralmente para lazer, arte ou turismo; quando ganham grandes dimensões ou uso comercial, passam a ser considerados ocupações da faixa de areia. Foto: Kit Suman/Unsplash
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No Brasil, as praias são bens públicos da União e de uso comum da população, com acesso livre garantido por lei. Por isso, construções simples e recreativas costumam ser permitidas, desde que não causem dano ambiental nem impeçam a circulação de pessoas. Foto: STEPHANE ABANDO/Pixabay