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‘Rei Castelinho’: Prefeitura do Rio demole castelo de areia histórico na praia da Barra da Tijuca

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Redação Flipar
  • A estrutura, que também servia como moradia para Márcio e seu cachorro, era sustentada internamente por madeira e já havia chamado atenção internacional, com reportagens de veículos como BBC e El País.
    A estrutura, que também servia como moradia para Márcio e seu cachorro, era sustentada internamente por madeira e já havia chamado atenção internacional, com reportagens de veículos como BBC e El País. Foto: Reproduc?a?o
  • A administração informou que o artista havia sido avisado com antecedência e teve tempo para retirar seus pertences, além de receber oferta de acolhimento institucional da assistência social, que teria sido recusada.
    A administração informou que o artista havia sido avisado com antecedência e teve tempo para retirar seus pertences, além de receber oferta de acolhimento institucional da assistência social, que teria sido recusada. Foto: Reprodução
  • A demolição dividiu opiniões: ambientalistas defenderam a medida por se tratar de ocupação irregular da faixa de areia, enquanto moradores e frequentadores criticaram a retirada, destacando a importância simbólica do castelo para a região e cobrando fiscalização de outras ocupações na praia.
    A demolição dividiu opiniões: ambientalistas defenderam a medida por se tratar de ocupação irregular da faixa de areia, enquanto moradores e frequentadores criticaram a retirada, destacando a importância simbólica do castelo para a região e cobrando fiscalização de outras ocupações na praia. Foto: Divulgação
  • Castelos de areia são estruturas temporárias feitas com areia úmida, geralmente para lazer, arte ou turismo; quando ganham grandes dimensões ou uso comercial, passam a ser considerados ocupações da faixa de areia.
    Castelos de areia são estruturas temporárias feitas com areia úmida, geralmente para lazer, arte ou turismo; quando ganham grandes dimensões ou uso comercial, passam a ser considerados ocupações da faixa de areia. Foto: Kit Suman/Unsplash
  • No Brasil, as praias são bens públicos da União e de uso comum da população, com acesso livre garantido por lei. Por isso, construções simples e recreativas costumam ser permitidas, desde que não causem dano ambiental nem impeçam a circulação de pessoas.
    No Brasil, as praias são bens públicos da União e de uso comum da população, com acesso livre garantido por lei. Por isso, construções simples e recreativas costumam ser permitidas, desde que não causem dano ambiental nem impeçam a circulação de pessoas. Foto: STEPHANE ABANDO/Pixabay
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