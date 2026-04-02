Martinho da Vila anuncia turnê especial ao lado da filha Mart’nália

Filho de lavradores, Martinho José Ferreira nasceu em 12/2/1938 em Duas Barras, no interior do RJ. Com apenas quatro anos, mudou-se com a família para a capital. Antes de se tornar um ícone da arte, ele serviu o exército na juventude. Na década de 1970, abandonou a carreira militar. Foto: - Flickr Arquivo Nacional do Brasil