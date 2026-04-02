Celebridades e TV
Relembre a carreira de Solange Couto, eliminada com alta rejeição no BBB
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A passagem de Solange Couto pelo BBB foi marcada por críticas acerca de sua movimentação no jogo e de falas problemáticas, inclusive contra outras mulheres. Poucos dias antes de sair, colocou as favoritas Ana Paula e Milena no "monstro", ampliando sua rejeição junto ao público. Foto: Reprodução de vídeo
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Solange tinha grande parceria com Babu Santana, eliminado no oitavo paredão. Depois da saída do ator, a "camarote" ficou próxima de Chaiany e Leandro "Boneco", mas nunca contou com protagonismo dentro da casa. Relembre sua trajetória e curiosidades sobre a atriz! Foto: Reprodução do Instagram @bbb
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Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange Couto tem 45 anos de carreira na TV e mais de 20 novelas no currículo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram