Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Fertilização in vitro: Fátima Bernardes homenageia pioneira nos estudos da reprodução assistida

RF
Redação Flipar
  • No programa “Fantástico” de 29 de março de 2026, a apresentadora narrou a história em animação da pesquisadora em episódio especial para o quadro “Mulheres Fantásticas”.
    No programa “Fantástico” de 29 de março de 2026, a apresentadora narrou a história em animação da pesquisadora em episódio especial para o quadro “Mulheres Fantásticas”. Foto: Reprodução do Youtube Canal LowellMilkenCtr
  • Fátima Bernardes recorreu à fertilização in vitro para engravidar de seus filhos, os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius. Eles nasceram em outubro de 1997, quando a apresentado era casada com o jornalista William Bonner.
    Fátima Bernardes recorreu à fertilização in vitro para engravidar de seus filhos, os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius. Eles nasceram em outubro de 1997, quando a apresentado era casada com o jornalista William Bonner. Foto: Instagram @fatimabernardes
  • Uma das conquistas mais representativas da medicina reprodutiva, a fertilização in vitro (FIV) é resultado de décadas de pesquisas científicas voltadas para o tratamento da infertilidade.
    Uma das conquistas mais representativas da medicina reprodutiva, a fertilização in vitro (FIV) é resultado de décadas de pesquisas científicas voltadas para o tratamento da infertilidade. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • A técnica consiste na fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório, fora do corpo humano, com a transferência posterior do embrião para o útero.
    A técnica consiste na fecundação do óvulo pelo espermatozoide em laboratório, fora do corpo humano, com a transferência posterior do embrião para o útero. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • As primeiras bases para o desenvolvimento da fertilização in vitro surgiram ao longo do século 20, com avanços na biologia celular e na compreensão da reprodução humana.
    As primeiras bases para o desenvolvimento da fertilização in vitro surgiram ao longo do século 20, com avanços na biologia celular e na compreensão da reprodução humana. Foto: Victoria_Borodinova por Pixabay
  • No final da década de 1960, os pesquisadores britânicos Robert Edwards, Patrick Steptoe e Jean Purdy iniciaram estudos que buscavam viabilizar a fecundação fora do organismo materno.
    No final da década de 1960, os pesquisadores britânicos Robert Edwards, Patrick Steptoe e Jean Purdy iniciaram estudos que buscavam viabilizar a fecundação fora do organismo materno. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • O grande marco histórico para a técnica ocorreu em 25 de julho de 1978. Nessa data, nasceu na Inglaterra Louise Joy Brown, a primeira pessoa concebida por fertilização in vitro.
    O grande marco histórico para a técnica ocorreu em 25 de julho de 1978. Nessa data, nasceu na Inglaterra Louise Joy Brown, a primeira pessoa concebida por fertilização in vitro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • Embora hoje seja celebrado como um dos maiores avanços científicos do século 20, à época a notícia gerou debates éticos e religiosos por incluir tecnologia na procriação e poder envolver embriões
    Embora hoje seja celebrado como um dos maiores avanços científicos do século 20, à época a notícia gerou debates éticos e religiosos por incluir tecnologia na procriação e poder envolver embriões "excedentes". Foto: Imagem Freepik
  • Nos anos seguintes, a fertilização in vitro consolidou-se internacionalmente, com novos nascimentos e o aperfeiçoamento dos métodos laboratoriais e clínicos.
    Nos anos seguintes, a fertilização in vitro consolidou-se internacionalmente, com novos nascimentos e o aperfeiçoamento dos métodos laboratoriais e clínicos. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fertility Associates
  • A partir da década de 1980, a técnica evoluiu rapidamente, com o desenvolvimentos de protocolos de estimulação ovariana, métodos de preservação de embriões e melhorias na seleção embrionária, aumentando as taxas de sucesso.
    A partir da década de 1980, a técnica evoluiu rapidamente, com o desenvolvimentos de protocolos de estimulação ovariana, métodos de preservação de embriões e melhorias na seleção embrionária, aumentando as taxas de sucesso. Foto: Imagem Freepik
  • Com o tempo, a FIV deixou de ser um procedimento experimental para se tornar uma alternativa segura e amplamente utilizada no tratamento da infertilidade. Atualmente, a técnica é utilizada não apenas por casais com dificuldades para engravidar, mas também em diversas situações, como prevenção de doenças genéticas, maternidade tardia e projetos familiares diversos.
    Com o tempo, a FIV deixou de ser um procedimento experimental para se tornar uma alternativa segura e amplamente utilizada no tratamento da infertilidade. Atualmente, a técnica é utilizada não apenas por casais com dificuldades para engravidar, mas também em diversas situações, como prevenção de doenças genéticas, maternidade tardia e projetos familiares diversos. Foto: Imagem Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay