Fertilização in vitro: Fátima Bernardes homenageia pioneira nos estudos da reprodução assistida

Com o tempo, a FIV deixou de ser um procedimento experimental para se tornar uma alternativa segura e amplamente utilizada no tratamento da infertilidade. Atualmente, a técnica é utilizada não apenas por casais com dificuldades para engravidar, mas também em diversas situações, como prevenção de doenças genéticas, maternidade tardia e projetos familiares diversos. Foto: Imagem Freepik