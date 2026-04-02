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Oswaldo Montenegro chega aos 70 anos com turnê ‘A Dança dos Signos’
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O título da turnê retoma espetáculo que marcou a carreira de Oswaldo Montenegro na década de 1980. À época, o musical “A Dança dos Signos” ficou em cartaz por anos pelo Brasil e resultou no álbum de mesmo nome, lançado em 1982. Foto: Reprodução do Youtube Canal Oswaldo Montenegro Oficial
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Em setembro de 2025, o artista lançou nas mídias digitais o álbum comemorativo “A Dança dos Signos”, com releituras do espetáculo. A nova turnê teve início em São Paulo e tem datas marcadas para diversas capitais brasileiras até o fim de 2026. Foto: Reprodução do Youtube Canal Oswaldo Montenegro Oficial
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Oswaldo Viveiros Montenegro nasceu em 15 de março de 1956 no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. Ainda na infância, mudou-se com a família para São João del-Rei, em Minas Gerais, onde começou a estudar violão ao ter contato com serestas às quais comparecia ao lado do pai. Foto: Reprodução do Instagram @oswaldomontenegro
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Com apenas 13 anos, venceu um festival de música com “Canção Pra Ninar Irmã Pequena”, quando já havia voltado para o Rio de Janeiro. Em 1971, foi para Brasília, onde o contato com teatro e música erudita teriam papel decisivo em sua formação artística. Foto: Divulgação
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Em 1975, Oswaldo Montenegro lançou o seu primeiro compacto, “Sem Mandamentos”, e, três anos mais tarde, o LP “Trilhas”, álbum que inaugurou de fato sua trajetória discográfica. Foto: Reprodução do Instagram @oswaldomontenegro
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Mas foi em 1979, com a canção “Bandolins”, que começou a ter projeção nacional ao terminar em terceiro lugar no Festival da TV Tupi. Foto: Reprodução do Flickr Hermes Eduardo Hernandorena Vieg
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Em 1980, venceu o Festival MPB-80, da TV Globo, com “Agonia”, e lançou seu segundo álbum, “Oswaldo Montenegro”, que rendeu seu primeiro disco de ouro e consolidou seu nome na música brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @oswaldomontenegro
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Após um retorno a Brasília, onde montou um espetáculo musical que revelou as cantoras Zélia Duncan e Cássia Eller. Em 1982, lançou o musical “A Dança dos Signos”, o grande sucesso de sua carreira e que ficou em cartaz por mais de uma década e transformou-se em álbum. Foto: Divulgação
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Em 1989, emplacou o sucesso “Lua e Flor”, canção que foi o tema do personagem Sassá Mutema (Lima Duarte) na novela “O Salvador da Pátria”, da Rede Globo. A música é a mais tocada e regravada do cancioneiro de Oswaldo Montenegro. Foto: Reprodução do Instagram @oswaldomontenegro
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Em sua trajetória, Oswaldo Montenegro criou diversos musicais e também se envolveu com literatura e cinema. Já lançou livros como o infantil “Vale Encantado” e escreveu e dirigiu filmes como o drama musical “Léo e Bia” (2010). Foto: Reprodução do Instagram @oswaldomontenegro
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Oswaldo Montenegro foi casado por seis anos com a atriz Paloma Duarte, de quem se separou em 2009. “A Paloma é uma pessoa que eu adoro, admiro profundamente e acompanho”, declarou o artista em entrevista à Globo em 2019, ressaltando como manteve laços com a ex-mulher. Foto: Divulgação