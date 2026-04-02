Oswaldo Montenegro chega aos 70 anos com turnê ‘A Dança dos Signos’

Oswaldo Viveiros Montenegro nasceu em 15 de março de 1956 no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. Ainda na infância, mudou-se com a família para São João del-Rei, em Minas Gerais, onde começou a estudar violão ao ter contato com serestas às quais comparecia ao lado do pai. Foto: Reprodução do Instagram @oswaldomontenegro