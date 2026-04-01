Estilo de Vida
Técnica inovadora usa resíduos de jabuticaba para proteção da saúde
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O desafio é que muitos alimentos, especialmente os mais ácidos, como sucos, dificultam a sobrevivência desses microrganismos. Isso limita o uso dos probióticos, que acabam sendo mais comuns em produtos lácteos, como iogurtes. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sabará MG
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Para resolver isso, os cientistas criaram uma espécie de “proteção natural” ao redor das bactérias. Essa proteção é feita com ingredientes como casca de jabuticaba e óleo de pequi, formando uma barreira que ajuda os probióticos a resistirem melhor. Foto: Fabiano Bastos/Embrapa
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A inovação tem grande utilidade prática, pois permite que alimentos não lácteos também passem a oferecer benefícios à saúde intestinal. Isso amplia as opções para pessoas com restrições alimentares ou que buscam alternativas mais variadas. Foto:
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A jabuticaba, além de saborosa, tem papel importante nesse processo. Sua casca é rica em compostos antioxidantes e, nesse caso, ainda ganha valor ao ser reaproveitada como parte da tecnologia, evitando desperdício. Foto: Divulgação
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Na prática, a novidade pode levar ao desenvolvimento de novos produtos mais saudáveis no mercado. Com isso, os consumidores passam a ter acesso facilitado a alimentos funcionais, que contribuem para o equilíbrio do organismo de forma simples e natural. Foto: Divulgação
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Nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é considerada uma joia nacional. Objeto de inúmeras pesquisas, a fruta é constantemente associada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Foto: Divulgação