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Estilo de Vida

Técnica inovadora usa resíduos de jabuticaba para proteção da saúde

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Redação Flipar
  • O desafio é que muitos alimentos, especialmente os mais ácidos, como sucos, dificultam a sobrevivência desses microrganismos. Isso limita o uso dos probióticos, que acabam sendo mais comuns em produtos lácteos, como iogurtes.
    O desafio é que muitos alimentos, especialmente os mais ácidos, como sucos, dificultam a sobrevivência desses microrganismos. Isso limita o uso dos probióticos, que acabam sendo mais comuns em produtos lácteos, como iogurtes. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sabará MG
  • Para resolver isso, os cientistas criaram uma espécie de “proteção natural” ao redor das bactérias. Essa proteção é feita com ingredientes como casca de jabuticaba e óleo de pequi, formando uma barreira que ajuda os probióticos a resistirem melhor.
    Para resolver isso, os cientistas criaram uma espécie de “proteção natural” ao redor das bactérias. Essa proteção é feita com ingredientes como casca de jabuticaba e óleo de pequi, formando uma barreira que ajuda os probióticos a resistirem melhor. Foto: Fabiano Bastos/Embrapa
  • A inovação tem grande utilidade prática, pois permite que alimentos não lácteos também passem a oferecer benefícios à saúde intestinal. Isso amplia as opções para pessoas com restrições alimentares ou que buscam alternativas mais variadas.
    A inovação tem grande utilidade prática, pois permite que alimentos não lácteos também passem a oferecer benefícios à saúde intestinal. Isso amplia as opções para pessoas com restrições alimentares ou que buscam alternativas mais variadas. Foto:
  • A jabuticaba, além de saborosa, tem papel importante nesse processo. Sua casca é rica em compostos antioxidantes e, nesse caso, ainda ganha valor ao ser reaproveitada como parte da tecnologia, evitando desperdício.
    A jabuticaba, além de saborosa, tem papel importante nesse processo. Sua casca é rica em compostos antioxidantes e, nesse caso, ainda ganha valor ao ser reaproveitada como parte da tecnologia, evitando desperdício. Foto: Divulgação
  • Na prática, a novidade pode levar ao desenvolvimento de novos produtos mais saudáveis no mercado. Com isso, os consumidores passam a ter acesso facilitado a alimentos funcionais, que contribuem para o equilíbrio do organismo de forma simples e natural.
    Na prática, a novidade pode levar ao desenvolvimento de novos produtos mais saudáveis no mercado. Com isso, os consumidores passam a ter acesso facilitado a alimentos funcionais, que contribuem para o equilíbrio do organismo de forma simples e natural. Foto: Divulgação
  • Nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é considerada uma joia nacional. Objeto de inúmeras pesquisas, a fruta é constantemente associada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.
    Nativa da Mata Atlântica, a jabuticaba é considerada uma joia nacional. Objeto de inúmeras pesquisas, a fruta é constantemente associada à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Foto: Divulgação
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