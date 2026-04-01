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Menor do que muitos pensam, estátua da Pequena Sereia, em Copenhague, atrai levas de turistas

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Redação Flipar
  • A estátua, inaugurada em 1913, foi encomendada pelo empresário Carl Jacobsen e esculpida por Edvard Eriksen, tornando-se um dos símbolos mais conhecidos da cidade.
    A estátua, inaugurada em 1913, foi encomendada pelo empresário Carl Jacobsen e esculpida por Edvard Eriksen, tornando-se um dos símbolos mais conhecidos da cidade. Foto: Imagem de Ulrich Dregler por Pixabay
  • Localizada à beira-mar, no porto da capital dinamarquesa, a escultura mede cerca de 1,25 metro de altura e costuma surpreender visitantes que esperam encontrar um monumento maior e mais imponente.
    Localizada à beira-mar, no porto da capital dinamarquesa, a escultura mede cerca de 1,25 metro de altura e costuma surpreender visitantes que esperam encontrar um monumento maior e mais imponente. Foto: Imagem de Ernesto Orihuela por Pixabay
  • O local recebe milhões de turistas todos os anos. Muitos fazem fila para fotografar a estátua, que se tornou parada obrigatória em roteiros pela cidade e um dos cartões-postais mais famosos da Europa.
    O local recebe milhões de turistas todos os anos. Muitos fazem fila para fotografar a estátua, que se tornou parada obrigatória em roteiros pela cidade e um dos cartões-postais mais famosos da Europa. Foto: Imagem de unserekleinemaus por Pixabay
  • Ao longo das dÃ©cadas, a Pequena Sereia tambÃ©m foi alvo de atos de vandalismo. JÃ¡ teve a cabeÃ§a removida, foi pintada e atÃ© derrubada de sua base, episÃ³dios que reforÃ§am sua notoriedade e geram repercussÃ£o internacional.
    Ao longo das dÃ©cadas, a Pequena Sereia tambÃ©m foi alvo de atos de vandalismo. JÃ¡ teve a cabeÃ§a removida, foi pintada e atÃ© derrubada de sua base, episÃ³dios que reforÃ§am sua notoriedade e geram repercussÃ£o internacional. Foto: Imagem de Ernesto Orihuela por Pixabay
  • A escultura representa a personagem do conto publicado em 1837, que narra a história de uma sereia disposta a abrir mão de sua voz e de sua vida no mar por amor. O desfecho original é mais melancólico do que as versões popularizadas no cinema.
    A escultura representa a personagem do conto publicado em 1837, que narra a história de uma sereia disposta a abrir mão de sua voz e de sua vida no mar por amor. O desfecho original é mais melancólico do que as versões popularizadas no cinema. Foto: Divulgação
  • Mesmo simples e relativamente pequena, a estátua mantém um forte apelo simbólico. Sua combinação de delicadeza, história e localização à beira d’água ajuda a explicar por que continua encantando visitantes de diferentes partes do mundo.
    Mesmo simples e relativamente pequena, a estátua mantém um forte apelo simbólico. Sua combinação de delicadeza, história e localização à beira d’água ajuda a explicar por que continua encantando visitantes de diferentes partes do mundo. Foto: Divulgação viajardinamarca.com
  • Embora inspirada nas sereias do imaginário antigo, a personagem criada por Andersen difere das figuras mitológicas, sendo retratada como uma jovem sensível e sonhadora, e não como uma criatura perigosa. A sereia de Andersen já inspirou adaptações, inclusive animações para o cinema.
    Embora inspirada nas sereias do imaginário antigo, a personagem criada por Andersen difere das figuras mitológicas, sendo retratada como uma jovem sensível e sonhadora, e não como uma criatura perigosa. A sereia de Andersen já inspirou adaptações, inclusive animações para o cinema. Foto:
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