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Músicas preferidas de Steve Jobs, que inspiravam o gênio da tecnologia

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Redação Flipar
  • Mas o empresário também tinha um lado menos conhecido: um gosto artístico sensível, especialmente quando se tratava de música. E usava a sonoridade a seu favor como forma de inspiração.
    Mas o empresário também tinha um lado menos conhecido: um gosto artístico sensível, especialmente quando se tratava de música. E usava a sonoridade a seu favor como forma de inspiração. Foto: Mark Mathosian / Flickr
  • Em seu perfil na rede social Ping (descontinuada em 2012), Jobs compartilhou 10 de suas músicas favoritas que o ajudavam a se manter criativo. O site
    Em seu perfil na rede social Ping (descontinuada em 2012), Jobs compartilhou 10 de suas músicas favoritas que o ajudavam a se manter criativo. O site "Death and Taxes" compartilhou; conheça melhor cada uma das faixas! Foto: Tom Coates Flickr
  • 1.
    1. "Imagine" - John Lennon: Um hino atemporal sobre paz, unidade e um mundo sem fronteiras, a música captura o idealismo e a esperança que permeavam a visão de Jobs para o futuro. Foto: Reprodução/YouTube
  • A letra inspiradora da música, com seus versos simples e melodia cativante, pode ter servido como combustível para sua busca por criar produtos inovadores.
    A letra inspiradora da música, com seus versos simples e melodia cativante, pode ter servido como combustível para sua busca por criar produtos inovadores. Foto: wikimedia commons Bernard Gotfryd
  • 2.
    2. "Hard Headed Woman" - Cat Stevens: Lançada em 1970 no álbum Tea for the Tillerman, esta música explora o estilo folk-rock do cantor britânico Cat Stevens. Foto: wikimedia commons A&M Records
  • A letra fala sobre os desafios e recompensas de um relacionamento com uma mulher de personalidade forte, refletindo uma busca por amor e compreensão.
    A letra fala sobre os desafios e recompensas de um relacionamento com uma mulher de personalidade forte, refletindo uma busca por amor e compreensão. Foto: wikimedia commons Penni Gladstone
  • 3.
    3. "Highway 61 Revisited" - Bob Dylan: Título de uma das faixas e do álbum lançado em 1965, essa é uma das músicas mais emblemáticas de Bob Dylan. Foto: wikimedia commons Rowland Scherman
  • A letra, que mistura referências bíblicas e culturais, exemplifica o estilo surrealista e provocador de Dylan, simbolizando uma jornada de descoberta e desafio.
    A letra, que mistura referências bíblicas e culturais, exemplifica o estilo surrealista e provocador de Dylan, simbolizando uma jornada de descoberta e desafio. Foto: flickr Jean-Luc
  • 4.
    4. "Variações Goldberg" - Johann Sebastian Bach (interpretadas por Glenn Gould): As "Variações Goldberg", conhecidas por sua complexidade técnica e profundidade emocional, são uma das obras-primas de Bach, compostas em 1741. Foto: wikimedia commons Elias Gottlob Haussmann
  • Glenn Gould, pianista canadense, é famoso por suas interpretações brilhantes dessa obra, especialmente nas gravações de 1955 e 1981.
    Glenn Gould, pianista canadense, é famoso por suas interpretações brilhantes dessa obra, especialmente nas gravações de 1955 e 1981. Foto: wikimedia commons Don Hunstein
  • 5.
    5. "Truckin'" - The Grateful Dead: Lançada em 1970 no álbum "American Beauty", é uma das músicas mais conhecidas da banda norte-americana de rock Grateful Dead. Foto: flickr Chris Stone
  • Com sua mistura de rock, blues e folk, a canção é uma celebração do estilo de vida nômade e das experiências coletivas da banda na estrada, resumida na famosa frase
    Com sua mistura de rock, blues e folk, a canção é uma celebração do estilo de vida nômade e das experiências coletivas da banda na estrada, resumida na famosa frase "What a long, strange trip it's been" ("Que viagem longa e estranha tem sido"). Foto: flickr Chris Stone
  • 6.
    6. "Late for the Sky" - Jackson Browne: Esta música, conhecida por sua melancolia, é a faixa-título do álbum lançado em 1974 por Jackson Browne. Foto: wikimedia commons John Edwards
  • A letra explora temas de amor, perda e desilusão, com frases poéticas e arranjos musicais emocionantes.
    A letra explora temas de amor, perda e desilusão, com frases poéticas e arranjos musicais emocionantes. Foto: flickr Larry Miller
  • 7.
    7. "Blue in Green" - Miles Davis: É uma das faixas do álbum Kind of Blue de 1959, considerado um dos maiores discos de jazz de todos os tempos. Foto: wikimedia commons Mallory1180
  • Composta por Miles Davis, a canção é conhecida por sua beleza melódica e atmosfera contemplativa, exemplificando o estilo
    Composta por Miles Davis, a canção é conhecida por sua beleza melódica e atmosfera contemplativa, exemplificando o estilo "modal" do álbum. Foto: William P. Gottlieb/Wikimedia Commons
  • 8.
    8. "Beast of Burden" - The Rolling Stones: Lançada em 1978 no álbum Some Girls, "Beast of Burden" é uma balada de rock que destaca o talento dos Rolling Stones em criar músicas cativantes e emocionantes. Foto: Divulgação / Instagram
  • A canção aborda temas de amor e compromisso, com vocais poderosos de Mick Jagger e a guitarra característica de Keith Richards.
    A canção aborda temas de amor e compromisso, com vocais poderosos de Mick Jagger e a guitarra característica de Keith Richards. Foto: Reprodução/@therollingstones
  • 9.
    9. "Won't Get Fooled Again" - The Who: A faixa do álbum Who's Next, de 1971, é considerada um hino do rock clássico. Cheia de crítica social, a música é uma declaração de resistência contra a repetição dos erros do passado. Foto: flickr Heinrich Klaffs
  • 10.
    10. "Blowin' in the Wind" - Peter, Paul and Mary: Embora originalmente escrita e gravada por Bob Dylan, a versão de Peter, Paul and Mary, lançada em 1963, ajudou a popularizar a canção. Foto: wikimedia commons ITA-International Talent Associates
  • "Blowin' in the Wind" tornou-se um hino dos movimentos de direitos civis e paz, com suas perguntas retóricas sobre liberdade, justiça e igualdade ressoando amplamente. Foto: wikimedia commons/domínio público
  • A paixão de Jobs pela música se estendia além de simplesmente ouvir suas faixas favoritas. Ele se envolvia ativamente na indústria musical, inclusive colaborando com artistas para a criação de playlists para o iTunes.
    A paixão de Jobs pela música se estendia além de simplesmente ouvir suas faixas favoritas. Ele se envolvia ativamente na indústria musical, inclusive colaborando com artistas para a criação de playlists para o iTunes. Foto: Matthew Yohe commons wikimedia
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