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Tartaruga-de-couro: a maior do mundo e ameaçada de extinção

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Redação Flipar
  • Ela tem distribuição global, sendo encontrada em oceanos tropicais e temperados. No Brasil, áreas como o Espírito Santo litoral norte concentram importantes locais de reprodução e desova.
    Ela tem distribuição global, sendo encontrada em oceanos tropicais e temperados. No Brasil, áreas como o Espírito Santo litoral norte concentram importantes locais de reprodução e desova. Foto: domínio público
  • A reprodução ocorre principalmente em praias arenosas, onde as fêmeas retornam ao local onde nasceram. Elas depositam dezenas de ovos por ninhada, repetindo o processo várias vezes ao longo da temporada reprodutiva.
    A reprodução ocorre principalmente em praias arenosas, onde as fêmeas retornam ao local onde nasceram. Elas depositam dezenas de ovos por ninhada, repetindo o processo várias vezes ao longo da temporada reprodutiva. Foto: Reprodução Tv Globo
  • O tempo de vida dessa espécie pode ultrapassar 50 anos, embora ainda haja incertezas sobre sua longevidade total. Sua maturidade é tardia, o que torna a recuperação populacional mais lenta.
    O tempo de vida dessa espécie pode ultrapassar 50 anos, embora ainda haja incertezas sobre sua longevidade total. Sua maturidade é tardia, o que torna a recuperação populacional mais lenta. Foto: Domínio público
  • Entre as peculiaridades, destaca-se o casco flexível, diferente das demais tartarugas. Além disso, consegue mergulhar a grandes profundidades e regular a temperatura corporal, permitindo viver até em águas frias.
    Entre as peculiaridades, destaca-se o casco flexível, diferente das demais tartarugas. Além disso, consegue mergulhar a grandes profundidades e regular a temperatura corporal, permitindo viver até em águas frias. Foto: Dtobias - wikimedia commons
  • Apesar de sua resistência, está sob risco de extinção devido à pesca acidental, ingestão de plástico e destruição de habitats. A conservação depende de proteção das praias e redução da poluição nos oceanos.
    Apesar de sua resistência, está sob risco de extinção devido à pesca acidental, ingestão de plástico e destruição de habitats. A conservação depende de proteção das praias e redução da poluição nos oceanos. Foto: Steve Garvie wikimedia commons
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