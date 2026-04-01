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Semente de mil anos achada em deserto volta a crescer e vira árvore

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Redação Flipar
  • Ao analisar o DNA do vegetal, hoje com três metros de altura e repleto de folhas verdes, os estudiosos descobriram que ele é familiar ao de um gênero de árvore extinta que é citada na Bíblia. Publicada na revista Communications Biology, a pesquisa detalha o processo desde a identificação da semente, batizada pelos cientistas de “Sabá”, até os aprendizados que tiveram ao observar o crescimento da árvore.
    Ao analisar o DNA do vegetal, hoje com três metros de altura e repleto de folhas verdes, os estudiosos descobriram que ele é familiar ao de um gênero de árvore extinta que é citada na Bíblia. Publicada na revista Communications Biology, a pesquisa detalha o processo desde a identificação da semente, batizada pelos cientistas de “Sabá”, até os aprendizados que tiveram ao observar o crescimento da árvore. Foto: Divulgação/Sarah Sallon
  • Os botânicos identificaram que a semente pertence ao gênero Commiphora, ao qual estão associadas espécies capazes de produzir resinas valiosas, que servem para medicamentos, perfumes e incensos. Ela data entre 993 e 1202 d.c. e pode ser uma remanescente de árvores da região onde hoje estão Israel, Palestina e Jordânia. A árvore plantada pelos cientistas é semelhante à que continha o bálsamo de Gilead, que aparece em relatos sobre a rainha de sabá, porém não contêm os compostos aromáticos.
    Os botânicos identificaram que a semente pertence ao gênero Commiphora, ao qual estão associadas espécies capazes de produzir resinas valiosas, que servem para medicamentos, perfumes e incensos. Ela data entre 993 e 1202 d.c. e pode ser uma remanescente de árvores da região onde hoje estão Israel, Palestina e Jordânia. A árvore plantada pelos cientistas é semelhante à que continha o bálsamo de Gilead, que aparece em relatos sobre a rainha de sabá, porém não contêm os compostos aromáticos. Foto: Reprodução: do Instagram @rodrigosilvaarqueologia
  • Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana.
    Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana. Foto: Reprodução de vídeo BBC
  • Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas.
    Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas. Foto: El?bieta Michta/Pixabay
  • O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estejam ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas.
    O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estejam ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas. Foto: Imagem po Szabolcs Molnar Pixabay
  • Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam cortadas a cada ano.
    Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam cortadas a cada ano. Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
  • Brasil está entre os países com maior número de espécies de árvores ameaçadas, com cerca de 1.700 registradas.
    Brasil está entre os países com maior número de espécies de árvores ameaçadas, com cerca de 1.700 registradas. Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
  • Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca.
    Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói
  • Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque.
    Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • Essa árvore dá frutos comestíveis, de cor alaranjada, que têm um sabor semelhante ao da goiaba.
    Essa árvore dá frutos comestíveis, de cor alaranjada, que têm um sabor semelhante ao da goiaba. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque.
    A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura.
    Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
  • Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce.
    Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce. Foto: Divulgação
  • A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval.
    A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval. Foto: Wikipedia
  • Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro.
    Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
  • Essa nova espécie é considerada uma
    Essa nova espécie é considerada uma "parente próxima" da jabuticabeira e é considerada a única no mundo, pelo menos até o momento. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
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