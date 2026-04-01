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Semente de mil anos achada em deserto volta a crescer e vira árvore
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Ao analisar o DNA do vegetal, hoje com três metros de altura e repleto de folhas verdes, os estudiosos descobriram que ele é familiar ao de um gênero de árvore extinta que é citada na Bíblia. Publicada na revista Communications Biology, a pesquisa detalha o processo desde a identificação da semente, batizada pelos cientistas de “Sabá”, até os aprendizados que tiveram ao observar o crescimento da árvore. Foto: Divulgação/Sarah Sallon
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Os botânicos identificaram que a semente pertence ao gênero Commiphora, ao qual estão associadas espécies capazes de produzir resinas valiosas, que servem para medicamentos, perfumes e incensos. Ela data entre 993 e 1202 d.c. e pode ser uma remanescente de árvores da região onde hoje estão Israel, Palestina e Jordânia. A árvore plantada pelos cientistas é semelhante à que continha o bálsamo de Gilead, que aparece em relatos sobre a rainha de sabá, porém não contêm os compostos aromáticos. Foto: Reprodução: do Instagram @rodrigosilvaarqueologia
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Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana. Foto: Reprodução de vídeo BBC
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Um relatório da Avaliação Global de Árvores, realizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), revelou que mais de um terço das espécies de árvores do mundo pode acabar, ameaçando a biodiversidade e os ecossistemas. Foto: El?bieta Michta/Pixabay
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O estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estejam ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas. Foto: Imagem po Szabolcs Molnar Pixabay
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Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores sejam cortadas a cada ano. Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
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Brasil está entre os países com maior número de espécies de árvores ameaçadas, com cerca de 1.700 registradas. Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
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Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói
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Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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Essa árvore dá frutos comestíveis, de cor alaranjada, que têm um sabor semelhante ao da goiaba. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
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Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce. Foto: Divulgação
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A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval. Foto: Wikipedia
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Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
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Essa nova espécie é considerada uma "parente próxima" da jabuticabeira e é considerada a única no mundo, pelo menos até o momento. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
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