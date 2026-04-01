102 anos do nascimento de Marlon Brando: astro que recusou Oscar teve vida de sucessos e polêmicas

Nascido em 3 de abril de 1924, em Omaha, Nebraska, Brando cresceu em um ambiente familiar turbulento. Sua mãe, Dorothy, era atriz e uma influência artística em sua vida, enquanto seu pai, Marlon Brando Sr., era um homem de negócios severo. Durante a adolescência, Brando demonstrou um comportamento rebelde, o que o levou a ser expulso de diversas escolas. Foto: Divulgação