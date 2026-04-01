Rio quase fervente na Amazônia peruana intriga cientistas e atrai visitantes

Para povos indÃ­genas da regiÃ£o, incluindo tradiÃ§Ãµes associadas aos incas, o rio era visto como um lugar sagrado e poderoso. Ele era ligado a forÃ§as espirituais da natureza, sendo respeitado e cercado de significado ritual. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @Rainmaker1973