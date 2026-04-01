Galeria
Rio quase fervente na Amazônia peruana intriga cientistas e atrai visitantes
-
Localizado na Amazônia, mas no lado peruano, o rio Shanay-Timpishka integra a floresta tropical do Peru. Por isso, muita gente acaba pensando, de forma equivocada, que ele fica no Brasil. Foto: Reprodução / Devlin Gandy ... -
-
A água costuma ter temperaturas médias entre 45 °C e 60 °C ao longo do curso. Em alguns trechos, pode atingir cerca de 90 °C a 99 °C, próximo do ponto de fervura. Foto: ANIMAL TUBE/Wikimédia Commons
-
Especialistas tratavam com desconfiança a possibilidade de existir um rio de altas temperaturas na floresta por não haver registro de nenhum vulcão subterrâneo na Amazônia - principal fonte termal geotérmica. Foto: Reprodução do X @eelturcodana
-
Mas o aquecimento do Shanay-Timpishka é explicado por sistemas geotérmicos profundos (falhas e circulação de água subterrânea aquecida), não por um vulcão. Foto: -Reprodução do X @pixl61
-
-
O rio tem cerca de 6,5 quilômetros de extensão, podendo chegar a aproximadamente 30 metros de largura. Em alguns trechos, atinge até cerca de 4,5 metros de profundidade. Foto: Reprodução do X @InternalDiaspo1
-
Para povos indÃgenas da regiÃ£o, incluindo tradiÃ§Ãµes associadas aos incas, o rio era visto como um lugar sagrado e poderoso. Ele era ligado a forÃ§as espirituais da natureza, sendo respeitado e cercado de significado ritual. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @Rainmaker1973
-
O rio Shanay-Timpishka ganhou atenção científica apenas no século XXI, quando passou a ser estudado de forma científica com mais profundidade. Foto: Divulgação
-
-
As primeiras pesquisas detalhadas sobre o rio quente foram conduzidas a partir de 2011, pelo geocientista Andrés Ruzo. Foto: Instagram @andresruzo
-
A região ao redor do rio ainda é habitada por comunidades indígenas da Amazônia peruana. Esses povos mantêm tradições ancestrais e consideram o local sagrado e de grande importância cultural. Foto: Divulgação
-
O rio Shanay-Timpishka tem grande importância ambiental por abrigar um ecossistema único, com espécies adaptadas ao calor extremo. Ele também contribui para estudos científicos sobre geotermia e biodiversidade na Amazônia peruana. Foto: Shanay-Timpishka, o rio peruano que ferve no meio da Amazônia - Divulgação
-
-
Como atrativo turístico, desperta curiosidade mundial por suas águas quase ferventes em plena floresta. Visitantes são atraídos pela paisagem incomum e pelo valor cultural ligado às tradições locais. Foto: Shanay-Timpishka, o rio peruano que ferve no meio da Amazônia - Divulgação
-
A visita exige cuidados, com acompanhamento local e respeito às áreas sagradas e protegidas. Animais que caem na água podem morrer devido às altas temperaturas, o que reforça os riscos do local. Foto: Divulgação