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Hans Christian Andersen: o autor que transformou histórias simples em clássicos eternos

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Redação Flipar
  • Ainda jovem, mudou-se para Copenhague em busca de oportunidades no teatro. Tentou carreira como ator e cantor, mas acabou se destacando mesmo na escrita. Na foto, uma das casas onde ele viveu. Hoje é ponto turístico.
    Ainda jovem, mudou-se para Copenhague em busca de oportunidades no teatro. Tentou carreira como ator e cantor, mas acabou se destacando mesmo na escrita. Na foto, uma das casas onde ele viveu. Hoje é ponto turístico. Foto: Elgaard wikimedia commons
  • Seus primeiros trabalhos foram peças teatrais e poemas, mas foi nos contos que encontrou sua verdadeira vocação. A partir daí, passou a conquistar leitores dentro e fora da Dinamarca. Na foto, a casa onde Hans Christian Andersen viveu quando criança em Odense, Dinamarca.
    Seus primeiros trabalhos foram peças teatrais e poemas, mas foi nos contos que encontrou sua verdadeira vocação. A partir daí, passou a conquistar leitores dentro e fora da Dinamarca. Na foto, a casa onde Hans Christian Andersen viveu quando criança em Odense, Dinamarca. Foto: Kåre Thor Olsen wikimedia commons
  • Andersen ficou conhecido por criar histórias que misturam fantasia e reflexões sobre a vida. Seus textos muitas vezes abordam temas como solidão, superação e busca por aceitação. Na foto, o museu dedicado a Hans Christian Andersen, em Odense. O prédio reúne exposições sobre a vida e a obra do autor.
    Andersen ficou conhecido por criar histórias que misturam fantasia e reflexões sobre a vida. Seus textos muitas vezes abordam temas como solidão, superação e busca por aceitação. Na foto, o museu dedicado a Hans Christian Andersen, em Odense. O prédio reúne exposições sobre a vida e a obra do autor. Foto: Christian Bickel wikimedia commons
  • Entre suas obras mais famosas está O Patinho Feio, que fala sobre rejeição e identidade. A história se tornou uma das mais populares da literatura infantil.
    Entre suas obras mais famosas está O Patinho Feio, que fala sobre rejeição e identidade. A história se tornou uma das mais populares da literatura infantil. Foto: Divulgação
  • Outro grande sucesso é A Pequena Sereia, que narra o amor impossível entre uma sereia e um humano. O conto inspirou diversas adaptações ao longo dos anos.
    Outro grande sucesso é A Pequena Sereia, que narra o amor impossível entre uma sereia e um humano. O conto inspirou diversas adaptações ao longo dos anos. Foto: Divulgação
  • A história de A Rainha da Neve também ganhou destaque internacional. Sua narrativa influenciou produções modernas, inclusive no cinema.
    A história de A Rainha da Neve também ganhou destaque internacional. Sua narrativa influenciou produções modernas, inclusive no cinema. Foto: Rudolf Koivu - wikimedia commons
  • Já A Roupa Nova do Rei traz uma crítica bem-humorada à vaidade e à falta de senso crítico. É uma das histórias mais lembradas do autor.
    Já A Roupa Nova do Rei traz uma crítica bem-humorada à vaidade e à falta de senso crítico. É uma das histórias mais lembradas do autor. Foto: Divulgação
  • Muitos de seus contos foram adaptados para o teatro e o cinema ao longo do tempo. Alguns também ganharam versões em animação, ampliando ainda mais seu alcance.
    Muitos de seus contos foram adaptados para o teatro e o cinema ao longo do tempo. Alguns também ganharam versões em animação, ampliando ainda mais seu alcance. Foto: Divulgação
  • A produtora The Walt Disney Company ajudou a popularizar algumas dessas histórias. Adaptações como “A Pequena Sereia” marcaram gerações.
    A produtora The Walt Disney Company ajudou a popularizar algumas dessas histórias. Adaptações como “A Pequena Sereia” marcaram gerações. Foto: Divulgação/ Disney
  • Ao todo, Andersen escreveu mais de 150 contos ao longo da vida. Sua obra foi traduzida para dezenas de idiomas e continua sendo lida em todo o mundo.
    Ao todo, Andersen escreveu mais de 150 contos ao longo da vida. Sua obra foi traduzida para dezenas de idiomas e continua sendo lida em todo o mundo. Foto: Divulgação
  • Hans Christian Andersen morreu em 1875, mas seu legado permanece vivo. Seus contos seguem encantando leitores e inspirando novas adaptações até hoje.
    Hans Christian Andersen morreu em 1875, mas seu legado permanece vivo. Seus contos seguem encantando leitores e inspirando novas adaptações até hoje. Foto: Stefano Bolognini - wikimedia commons
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