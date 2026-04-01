Filmes e Séries
Disneyland Paris inaugura espaço temático de “Frozen” com direito a pala?cio de gelo
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O filme "Frozen", lançado pela Disney em 2013, tornou-se um fenômeno cultural sem precedentes, ajudando a redefinir o conceito de "princesa" ao focar no amor fraternal em vez do romance tradicional. Foto: Reprodução
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Inspirado livremente no conto “A Rainha da Neve”, publicado pelo escritor Hans Christian Andersen em 1844, o filme trouxe uma abordagem emocional centrada no amor as irmãs Elsa e Anna. Foto: Andreia Santana/@blogmardehistorias
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O impacto do primeiro filme foi avassalador, quebrando recordes de bilheteria e dominando as paradas musicais com o hino "Let It Go", que simboliza empoderamento e a autoaceitação. Foto: Reprodução
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O enorme impacto cultural fez com que Elsa se tornasse uma das personagens femininas mais populares da Disney. O filme arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, consolidando-se como um marco comercial e artístico. Foto: Reprodução
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O sucesso levou ao lançamento de "Frozen 2", em 2019, que expandiu a mitologia, explorando temas mais maduros como a busca por origens e a responsabilidade ambiental. Foto: Divulgação
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A franquia também se expandiu com curtas-metragens, livros, merchandising, espetáculos musicais e atrações em parques temáticos. "Frozen" também teve grande impacto na representatividade emocional infantil, por abordar medo, isolamento e reconexão familiar. Foto: Divulgação
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O visual inspirado em paisagens nórdicas contribuiu para a identidade estética única da produção. A animação inovou tecnicamente ao retratar efeitos de gelo e neve com alto realismo digital. Foto: Divulgação/Disney
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Outro aspecto marcante foi a valorização de protagonistas femininas independentes e complexas. Até hoje, "Frozen" permanece como uma das produções mais importantes da Disney no século 21 e seu legado continua crescendo. Foto: Divulgação/Disney