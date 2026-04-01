Assine
overlay
Início Galeria
Filmes e Séries

Disneyland Paris inaugura espaço temático de “Frozen” com direito a pala?cio de gelo

RF
Redação Flipar
  • O filme
    O filme "Frozen", lançado pela Disney em 2013, tornou-se um fenômeno cultural sem precedentes, ajudando a redefinir o conceito de "princesa" ao focar no amor fraternal em vez do romance tradicional. Foto: Reprodução
  • Inspirado livremente no conto “A Rainha da Neve”, publicado pelo escritor Hans Christian Andersen em 1844, o filme trouxe uma abordagem emocional centrada no amor as irmãs Elsa e Anna.
    Inspirado livremente no conto “A Rainha da Neve”, publicado pelo escritor Hans Christian Andersen em 1844, o filme trouxe uma abordagem emocional centrada no amor as irmãs Elsa e Anna. Foto: Andreia Santana/@blogmardehistorias
  • O impacto do primeiro filme foi avassalador, quebrando recordes de bilheteria e dominando as paradas musicais com o hino
    O impacto do primeiro filme foi avassalador, quebrando recordes de bilheteria e dominando as paradas musicais com o hino "Let It Go", que simboliza empoderamento e a autoaceitação. Foto: Reprodução
  • O enorme impacto cultural fez com que Elsa se tornasse uma das personagens femininas mais populares da Disney. O filme arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, consolidando-se como um marco comercial e artístico.
    O enorme impacto cultural fez com que Elsa se tornasse uma das personagens femininas mais populares da Disney. O filme arrecadou mais de 1 bilhão de dólares mundialmente, consolidando-se como um marco comercial e artístico. Foto: Reprodução
  • O sucesso levou ao lançamento de
    O sucesso levou ao lançamento de "Frozen 2", em 2019, que expandiu a mitologia, explorando temas mais maduros como a busca por origens e a responsabilidade ambiental. Foto: Divulgação
  • A franquia também se expandiu com curtas-metragens, livros, merchandising, espetáculos musicais e atrações em parques temáticos.
    A franquia também se expandiu com curtas-metragens, livros, merchandising, espetáculos musicais e atrações em parques temáticos. "Frozen" também teve grande impacto na representatividade emocional infantil, por abordar medo, isolamento e reconexão familiar. Foto: Divulgação
  • O visual inspirado em paisagens nórdicas contribuiu para a identidade estética única da produção. A animação inovou tecnicamente ao retratar efeitos de gelo e neve com alto realismo digital.
    O visual inspirado em paisagens nórdicas contribuiu para a identidade estética única da produção. A animação inovou tecnicamente ao retratar efeitos de gelo e neve com alto realismo digital. Foto: Divulgação/Disney
  • Outro aspecto marcante foi a valorização de protagonistas femininas independentes e complexas. Até hoje,
    Outro aspecto marcante foi a valorização de protagonistas femininas independentes e complexas. Até hoje, "Frozen" permanece como uma das produções mais importantes da Disney no século 21 e seu legado continua crescendo. Foto: Divulgação/Disney
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay