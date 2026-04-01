Parecem ‘motorizados’: Os peixes mais rápidos do mundo

São espécies famosas pela agilidade, força e corpos altamente hidrodinâmicos. Esses animais combinam músculos potentes, nadadeiras afiadas e um bico alongado que reduz o arrasto da água. Conhecer suas características ajuda a entender como conseguem atingir velocidades que rivalizam com veículos motorizados sobre o mar. Foto: Reprodução do X @astraterra_