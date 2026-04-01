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Estilo de Vida

Homem que dizia ter ‘188 anos’ virou lenda na Internet

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Redação Flipar
  • Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia. Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”.
    Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia. Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.A imagem do homem causou espanto em todo o mundo.
    A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.A imagem do homem causou espanto em todo o mundo. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade.
    Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125).
    Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125). Foto: Reprodução/Instagram
  • O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias.
    O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias. Foto:
  • Para homens, o recorde verificado é: Jiroemon Kimura (Japão) — morreu em 2013, com 116 anos.
    Para homens, o recorde verificado é: Jiroemon Kimura (Japão) — morreu em 2013, com 116 anos. Foto: TBR Staff / wikipedia.org
  • O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais.
    O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de
    De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de "santo". Foto: Reprodução/Instagram
  • Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões.
    Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões. Foto: Reprodução/Instagram
  • No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada.
    No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada. Foto: Reprodução/Instagram
  • O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição. Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais.
    O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição. Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
  • Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos.
    Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos. Foto: Reprodução/Instagram
  • Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos. Siyaram teve até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade.
    Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos. Siyaram teve até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade. Foto: Reprodução/Instagram
  • Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa
    Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa "normal" e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente. Foto: Reprodução/Instagram
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