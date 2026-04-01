Estilo de Vida
Homem que dizia ter ‘188 anos’ virou lenda na Internet
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Nas imagens, Siyaram Baba aparece sendo retirado de algum local em Bangalore, que fica no sul da Índia. Ao sair do local, uma declaração do homem chamou a atenção: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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A fala gerou perplexidade e levantou inúmeras dúvidas, principalmente sobre como e por que ele teria permanecido isolado em uma caverna.A imagem do homem causou espanto em todo o mundo. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Ninguém sabia sua origem ou as circunstâncias que o levaram a viver em condições tão precárias. A declaração sobre seus supostos 188 anos também fez muita gente questionar se aquilo poderia ser verdade. Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Mas isso seria humanamente impossível. Estudos sugerem que o limite biológico da nossa espécie está entre 120 e 130 anos (alguns pesquisadores falam até 125). Foto: Reprodução/Instagram
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O recorde humano confirmado e documentado é de: Jeanne Louise Calment (França) — morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias. Foto:
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Para homens, o recorde verificado é: Jiroemon Kimura (Japão) — morreu em 2013, com 116 anos. Foto: TBR Staff / wikipedia.org
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O mistério em torno do homem gerou tanta curiosidade que muitos internautas começaram a investigar nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
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De acordo com a imprensa local, o idoso era uma figura conhecida na região, considerado um grande sábio e até mesmo uma espécie de "santo". Foto: Reprodução/Instagram
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Por décadas, pessoas buscaram sua orientação espiritual e palavras de conforto em momentos de dificuldade. Seus seguidores costumavam visitá-lo para orações e reflexões. Foto: Reprodução/Instagram
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No entanto, a narrativa de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna não passou de uma interpretação exagerada. Foto: Reprodução/Instagram
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O vídeo que viralizou apenas mostra o idoso sendo auxiliado por outras pessoas, provavelmente devido à sua idade avançada e aparente desnutrição. Não há provas de que o idoso estava preso ou isolado há muito tempo, como foi propagado nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
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Além disso, os relatos de que Siyaram Baba teria 188 anos foram obviamente desmentidos pela imprensa indiana.Siyaram Baba morreu no dia 11/12/24, supostamente aos 110 anos. Foto: Reprodução/Instagram
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Seu funeral foi realizado na vila de Teli Bhattayan, em Khargone, às margens do rio Narmada e contou com a presença de milhares de devotos. Siyaram teve até mesmo perfis em redes sociais, nos quais compartilhava reflexões espirituais e mostrava seu estilo de vida dedicado à espiritualidade. Foto: Reprodução/Instagram
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Apesar da aparência frágil, é possível ver que o idoso vivia em uma casa "normal" e passava seus dias estudando e meditando, longe da imagem de abandono sugerida inicialmente. Foto: Reprodução/Instagram