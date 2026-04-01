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Economia

Piaçava: fibra natural brasileira movimenta economia e domina a produção de vassouras

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Redação Flipar
  • Essa fibra é retirada principalmente de espécies como a Attalea funifera e a Leopoldinia piassaba. Ambas crescem naturalmente em regiões de clima quente e úmido, favorecendo o extrativismo.
    Essa fibra é retirada principalmente de espécies como a Attalea funifera e a Leopoldinia piassaba. Ambas crescem naturalmente em regiões de clima quente e úmido, favorecendo o extrativismo. Foto: Domínio público
  • A produção se concentra sobretudo no sul da Bahia, no caso da piaçava-da-bahia, e na região amazônica. Nessas áreas, a atividade faz parte da cultura local há muitas gerações.
    A produção se concentra sobretudo no sul da Bahia, no caso da piaçava-da-bahia, e na região amazônica. Nessas áreas, a atividade faz parte da cultura local há muitas gerações. Foto: reprodução de vídeo TV Globo
  • O processo de extração é, em grande parte, manual. Os trabalhadores coletam as fibras das folhas da palmeira, secam ao sol e depois realizam a separação por tamanho e qualidade.
    O processo de extração é, em grande parte, manual. Os trabalhadores coletam as fibras das folhas da palmeira, secam ao sol e depois realizam a separação por tamanho e qualidade. Foto: reprodução de vídeo TV Globo
  • A piaçava tem grande importância econômica, especialmente para comunidades tradicionais. Ela garante renda para milhares de famílias que dependem do extrativismo como principal fonte de sustento.
    A piaçava tem grande importância econômica, especialmente para comunidades tradicionais. Ela garante renda para milhares de famílias que dependem do extrativismo como principal fonte de sustento. Foto: reprodução de vídeo TV Globo
  • Além disso, a cadeia produtiva movimenta pequenos comércios e indústrias. Desde a coleta até a transformação em produtos finais, há geração de empregos em várias etapas.
    Além disso, a cadeia produtiva movimenta pequenos comércios e indústrias. Desde a coleta até a transformação em produtos finais, há geração de empregos em várias etapas. Foto: reprodução de vídeo TV Globo
  • Um dos usos mais conhecidos da piaçava é na fabricação de vassouras. Sua resistência e firmeza tornam o material ideal para varrer áreas externas e superfícies mais ásperas.
    Um dos usos mais conhecidos da piaçava é na fabricação de vassouras. Sua resistência e firmeza tornam o material ideal para varrer áreas externas e superfícies mais ásperas. Foto: reprodução de vídeo TV Globo
  • A vassoura de piaçava se popularizou justamente por sua eficiência. Ela consegue remover sujeiras pesadas sem desgastar rapidamente, sendo muito comum em ruas, quintais e calçadas.
    A vassoura de piaçava se popularizou justamente por sua eficiência. Ela consegue remover sujeiras pesadas sem desgastar rapidamente, sendo muito comum em ruas, quintais e calçadas. Foto: Divulgação Yoma
  • Outro fator que contribui para essa popularidade é o custo acessível. Como é produzida em larga escala no país, a vassoura de piaçava se tornou um item presente em grande parte dos lares brasileiros.
    Outro fator que contribui para essa popularidade é o custo acessível. Como é produzida em larga escala no país, a vassoura de piaçava se tornou um item presente em grande parte dos lares brasileiros. Foto:
  • Além das vassouras, a fibra também é usada na fabricação de escovas industriais. Sua rigidez permite aplicações em limpeza pesada e em equipamentos específicos.
    Além das vassouras, a fibra também é usada na fabricação de escovas industriais. Sua rigidez permite aplicações em limpeza pesada e em equipamentos específicos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A piaçava ainda aparece em cordas, capachos e peças de artesanato. Em algumas regiões, ela é transformada em objetos decorativos, agregando valor ao produto final.
    A piaçava ainda aparece em cordas, capachos e peças de artesanato. Em algumas regiões, ela é transformada em objetos decorativos, agregando valor ao produto final. Foto: Sailko wikimedia commons
  • Por ser uma matéria-prima natural e renovável, a piaçava também ganha espaço em propostas sustentáveis. Seu uso contribui para reduzir materiais sintéticos e reforça práticas ligadas à economia verde.
    Por ser uma matéria-prima natural e renovável, a piaçava também ganha espaço em propostas sustentáveis. Seu uso contribui para reduzir materiais sintéticos e reforça práticas ligadas à economia verde. Foto:
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