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Demi Moore enfrenta “luto antecipado” diante da doença de Bruce Willis

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Redação Flipar
  • Ele, afinal, foi diagnosticado com demência frontotemporal. Fontes ouvidas pela publicação afirmam que a artista enfrenta emocionalmente a possibilidade de perder o ator, o que teria provocado alterações físicas.
    Ele, afinal, foi diagnosticado com demência frontotemporal. Fontes ouvidas pela publicação afirmam que a artista enfrenta emocionalmente a possibilidade de perder o ator, o que teria provocado alterações físicas. Foto: Reprodução/Instagram
  • Ainda segundo o veículo, o processo seria uma forma silenciosa de lidar com o sofrimento. Apesar disso, Moore continua demonstrando carinho pelo antigo parceiro. Recentemente ela o homenageou nas redes sociais ao celebrar seus 71 anos com a mensagem “Tudo que você precisa é amor. Feliz aniversário, BW!”.
    Ainda segundo o veículo, o processo seria uma forma silenciosa de lidar com o sofrimento. Apesar disso, Moore continua demonstrando carinho pelo antigo parceiro. Recentemente ela o homenageou nas redes sociais ao celebrar seus 71 anos com a mensagem “Tudo que você precisa é amor. Feliz aniversário, BW!”. Foto: Reprodução/Instagram @demimoore
  • Que tal conhecermos um pouco mais sobre a talentosa atriz? Demi Moore estreou no cinema no filme “Choices”, em 1981, emendando no ano seguinte um papel em “Parasite”, longa que mistura terror e ficção científica.
    Que tal conhecermos um pouco mais sobre a talentosa atriz? Demi Moore estreou no cinema no filme “Choices”, em 1981, emendando no ano seguinte um papel em “Parasite”, longa que mistura terror e ficção científica. Foto: Reprodução YouTube
  • Ainda nos anos 80, ela ganhou mais projeção com trabalhos em filmes como “O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas” e “Nós Somos Anjos”, além de ter feito seu primeiro trabalho no teatro.
    Ainda nos anos 80, ela ganhou mais projeção com trabalhos em filmes como “O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas” e “Nós Somos Anjos”, além de ter feito seu primeiro trabalho no teatro. Foto: Cliff/Wikimedia Commons
  • Na década seguinte, a atriz conheceu a fama efetiva, adquirindo celebridade internacional com “Ghost: Do Outro Lado da Vida”, com Patrick Swayze, no filme de maior bilheteria em 1990. Uma cena romântica do par, embalada pela canção “Unchained Melody”, tornou-se icônica.
    Na década seguinte, a atriz conheceu a fama efetiva, adquirindo celebridade internacional com “Ghost: Do Outro Lado da Vida”, com Patrick Swayze, no filme de maior bilheteria em 1990. Uma cena romântica do par, embalada pela canção “Unchained Melody”, tornou-se icônica. Foto: Divulgação
  • Nos anos seguintes, ela estrelou outros filmes de sucesso, como “Questão de Honra”, em 1992, e “Proposta Indecente”, em 1993.
    Nos anos seguintes, ela estrelou outros filmes de sucesso, como “Questão de Honra”, em 1992, e “Proposta Indecente”, em 1993. Foto: Reprodução cena do filme
  • Em meados dos anos 90, Moore chegou a ser a atriz mais bem paga de Hollywood. Nessa época, ela protagonizou “Striptease”, em 1996, com salário recorde.
    Em meados dos anos 90, Moore chegou a ser a atriz mais bem paga de Hollywood. Nessa época, ela protagonizou “Striptease”, em 1996, com salário recorde. Foto: Reprodução Instagram
  • No ano seguinte, ela raspou os cabelos para atuar em “Até o Limite da Honra”, filme que foi alvo de muitas críticas especializadas e resultou no nada lisonjeiro prêmio Framboesa de Ouro para a atriz, troféu entregue para o pior de Hollywood.
    No ano seguinte, ela raspou os cabelos para atuar em “Até o Limite da Honra”, filme que foi alvo de muitas críticas especializadas e resultou no nada lisonjeiro prêmio Framboesa de Ouro para a atriz, troféu entregue para o pior de Hollywood. Foto: Reprodução
  • Após atuar em um filme de Woody Allen - “Desconstruindo Harry” -, Demi Moore fez uma longa pausa na carreira para se dedicar à vida familiar.
    Após atuar em um filme de Woody Allen - “Desconstruindo Harry” -, Demi Moore fez uma longa pausa na carreira para se dedicar à vida familiar. Foto: Reprodução
  • Ela foi casada com Bruce Willis por 13 anos, formando um dos mais célebres pares de Hollywood. Com o ator, ela teve três filhas: Rumer, Scout e Tallulah Willis.
    Ela foi casada com Bruce Willis por 13 anos, formando um dos mais célebres pares de Hollywood. Com o ator, ela teve três filhas: Rumer, Scout e Tallulah Willis. Foto: - Reprodução Instagram
  • Na primeira década do século 21, Moore retomou a carreira, mas fez um novo intervalo na sequência. A sua volta com brilho se deu nos últimos anos, coroada com o prêmio em “A Substância”, longa em que sua atuação já havia sido aclamada no Festival de Cannes.
    Na primeira década do século 21, Moore retomou a carreira, mas fez um novo intervalo na sequência. A sua volta com brilho se deu nos últimos anos, coroada com o prêmio em “A Substância”, longa em que sua atuação já havia sido aclamada no Festival de Cannes. Foto: Josh Jensen/Wikimedia Commons
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