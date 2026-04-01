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Demi Moore enfrenta “luto antecipado” diante da doença de Bruce Willis
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Ele, afinal, foi diagnosticado com demência frontotemporal. Fontes ouvidas pela publicação afirmam que a artista enfrenta emocionalmente a possibilidade de perder o ator, o que teria provocado alterações físicas. Foto: Reprodução/Instagram
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Ainda segundo o veículo, o processo seria uma forma silenciosa de lidar com o sofrimento. Apesar disso, Moore continua demonstrando carinho pelo antigo parceiro. Recentemente ela o homenageou nas redes sociais ao celebrar seus 71 anos com a mensagem “Tudo que você precisa é amor. Feliz aniversário, BW!”. Foto: Reprodução/Instagram @demimoore
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Que tal conhecermos um pouco mais sobre a talentosa atriz? Demi Moore estreou no cinema no filme “Choices”, em 1981, emendando no ano seguinte um papel em “Parasite”, longa que mistura terror e ficção científica. Foto: Reprodução YouTube
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Ainda nos anos 80, ela ganhou mais projeção com trabalhos em filmes como “O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas” e “Nós Somos Anjos”, além de ter feito seu primeiro trabalho no teatro. Foto: Cliff/Wikimedia Commons
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Na década seguinte, a atriz conheceu a fama efetiva, adquirindo celebridade internacional com “Ghost: Do Outro Lado da Vida”, com Patrick Swayze, no filme de maior bilheteria em 1990. Uma cena romântica do par, embalada pela canção “Unchained Melody”, tornou-se icônica. Foto: Divulgação
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Nos anos seguintes, ela estrelou outros filmes de sucesso, como “Questão de Honra”, em 1992, e “Proposta Indecente”, em 1993. Foto: Reprodução cena do filme
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Em meados dos anos 90, Moore chegou a ser a atriz mais bem paga de Hollywood. Nessa época, ela protagonizou “Striptease”, em 1996, com salário recorde. Foto: Reprodução Instagram
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No ano seguinte, ela raspou os cabelos para atuar em “Até o Limite da Honra”, filme que foi alvo de muitas críticas especializadas e resultou no nada lisonjeiro prêmio Framboesa de Ouro para a atriz, troféu entregue para o pior de Hollywood. Foto: Reprodução
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Após atuar em um filme de Woody Allen - “Desconstruindo Harry” -, Demi Moore fez uma longa pausa na carreira para se dedicar à vida familiar. Foto: Reprodução
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Ela foi casada com Bruce Willis por 13 anos, formando um dos mais célebres pares de Hollywood. Com o ator, ela teve três filhas: Rumer, Scout e Tallulah Willis. Foto: - Reprodução Instagram
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Na primeira década do século 21, Moore retomou a carreira, mas fez um novo intervalo na sequência. A sua volta com brilho se deu nos últimos anos, coroada com o prêmio em “A Substância”, longa em que sua atuação já havia sido aclamada no Festival de Cannes. Foto: Josh Jensen/Wikimedia Commons