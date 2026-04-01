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Bruce Willis recebe homenagem da esposa em aniversário
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A esposa do artista, Emma Heming Willis, utilizou as redes sociais para celebrar a data e declarar a importância de apoiar pessoas que convivem com a doença. Foto: Reprodução/Instagram
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A empresária também anunciou a criação do "The Emma and Bruce Willis Fund", iniciativa voltada a ampliar a conscientização sobre a condição e incentivar pesquisas. Foto: Reprodução/Instagram
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Na publicação, ela destacou o impacto da experiência vivida pela família e pediu gestos de apoio a cuidadores e organizações dedicadas ao tema, lembrando que pequenas atitudes podem fazer grande diferença. Foto: Arquivo pessoal
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Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
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Ele ganhou enorme projeção internacional com a franquia "Duro de Matar" (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane. Foto: Divulgação/20th Century Studios
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Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em "Sin City" (2005), como o detetive John Hartigan, e em "RED: Aposentados e Perigosos" (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis "Frank" Moses. Foto: Divulgação
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Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada "Duro de Matar 4.0". Foto: Divulgação
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Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme "Armageddon" (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), de Quentin Tarantino. Foto: Divulgação/Buena Vista Pictures
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Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense "O 6º Sentido", em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado. Foto: Divulgação
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Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença. Foto: Divulgação
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O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema. Foto: Divulgação