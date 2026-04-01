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Bruce Willis recebe homenagem da esposa em aniversário

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Redação Flipar
  • A esposa do artista, Emma Heming Willis, utilizou as redes sociais para celebrar a data e declarar a importância de apoiar pessoas que convivem com a doença.
    A esposa do artista, Emma Heming Willis, utilizou as redes sociais para celebrar a data e declarar a importância de apoiar pessoas que convivem com a doença. Foto: Reprodução/Instagram
  • A empresária também anunciou a criação do
    A empresária também anunciou a criação do "The Emma and Bruce Willis Fund", iniciativa voltada a ampliar a conscientização sobre a condição e incentivar pesquisas. Foto: Reprodução/Instagram
  • Na publicação, ela destacou o impacto da experiência vivida pela família e pediu gestos de apoio a cuidadores e organizações dedicadas ao tema, lembrando que pequenas atitudes podem fazer grande diferença.
    Na publicação, ela destacou o impacto da experiência vivida pela família e pediu gestos de apoio a cuidadores e organizações dedicadas ao tema, lembrando que pequenas atitudes podem fazer grande diferença. Foto: Arquivo pessoal
  • Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira.
    Nascido na Alemanha, em 1955, Bruce Willis se tornou um consagrado ator e produtor ao longo de mais de 40 anos de carreira. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
  • Ele ganhou enorme projeção internacional com a franquia
    Ele ganhou enorme projeção internacional com a franquia "Duro de Matar" (1988, 1990 e 1995), interpretando o icônico detetive John McClane. Foto: Divulgação/20th Century Studios
  • Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em
    Já nos anos 2000, o ator brilhou em outros filmes de gênero policial, como em "Sin City" (2005), como o detetive John Hartigan, e em "RED: Aposentados e Perigosos" (2010 e 2013), interpretando o aposentado agente da CIA Francis "Frank" Moses. Foto: Divulgação
  • Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada
    Em 2007, Bruce Willis e John McClane voltaram às atividades para a quarta parte da franquia, chamada "Duro de Matar 4.0". Foto: Divulgação
  • Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme
    Bruce Willis também se aventurou em produções de ficção científica, como, por exemplo, fazendo o papel de Harry S. Stamper no filme "Armageddon" (1998). Ele ainda é bastante lembrado pela participação em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), de Quentin Tarantino. Foto: Divulgação/Buena Vista Pictures
  • Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense
    Um de seus papéis de maior repercussão foi no suspense "O 6º Sentido", em que um menino vê pessoas que já morreram. Dirigido por M.Night Shyamalan, foi um grande sucesso e até hoje é visto e celebrado. Foto: Divulgação
  • Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença.
    Nos últimos filmes da carreira, Bruce fazia apenas pontas e papéis em produções pouco significativas, justamente devido à dificuldade para memorizar falas por conta do progresso da doença. Foto: Divulgação
  • O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema.
    O ator fez tantos trabalhos ruins que chegou a inspirar categorias exclusivas no Framboesa de Ouro, prêmio concedido aos piores do ano. Mas ao saber da doença do ator, a direção da premiação voltou atrás, compreendendo que ele estava com um sério problema. Foto: Divulgação
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