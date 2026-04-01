Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Elegantes ou bregas? Broches voltam à moda e ganham destaque nas passarelas

RF
Redação Flipar
  • Durante as temporadas de inverno e verão de 2026, grifes renomadas como Chanel, Ralph Lauren e Celine destacaram o item em versões que variam de camélias coloridas e pedrarias sofisticadas a desenhos maximalistas.
    Durante as temporadas de inverno e verão de 2026, grifes renomadas como Chanel, Ralph Lauren e Celine destacaram o item em versões que variam de camélias coloridas e pedrarias sofisticadas a desenhos maximalistas. Foto: Reproduc?a?o
  • Atualmente, além de decorativos, os broches também são usados para ajustar silhuetas e criar drapeados — técnicas de modelagem que criam dobras, franzidos ou ondulações — improvisados, reforçando sua versatilidade e destaque na moda contemporânea.
    Atualmente, além de decorativos, os broches também são usados para ajustar silhuetas e criar drapeados — técnicas de modelagem que criam dobras, franzidos ou ondulações — improvisados, reforçando sua versatilidade e destaque na moda contemporânea. Foto: Reproduc?a?o
  • Na cerimônia do Oscar 2026, um broche desenhado pelo designer de joias brasileiro André Lasmar foi usado por Wagner Moura. O item foi inspirado no ramo que a pomba da paz carrega em seu bico e foi feita exclusivamente para o ator.
    Na cerimônia do Oscar 2026, um broche desenhado pelo designer de joias brasileiro André Lasmar foi usado por Wagner Moura. O item foi inspirado no ramo que a pomba da paz carrega em seu bico e foi feita exclusivamente para o ator. Foto: Reprodução/TNT
  • Os broches surgiram na Antiguidade como peças funcionais, usadas para prender roupas antes da invenção dos botões e zíperes; entre gregos e romanos, eram chamados de fíbulas.
    Os broches surgiram na Antiguidade como peças funcionais, usadas para prender roupas antes da invenção dos botões e zíperes; entre gregos e romanos, eram chamados de fíbulas. Foto: Wikimedia Commons/Laci3
  • Com o tempo, passaram a ganhar valor decorativo e simbólico, sendo feitos em metais preciosos e usados pela nobreza. No século 19, tornaram-se populares como acessórios elegantes, muitas vezes com retratos ou temas florais.
    Com o tempo, passaram a ganhar valor decorativo e simbólico, sendo feitos em metais preciosos e usados pela nobreza. No século 19, tornaram-se populares como acessórios elegantes, muitas vezes com retratos ou temas florais. Foto: Katarzyna/Pixabay
  • Já no século 20, a moda transformou o broche em item criativo e versátil, presente tanto em looks clássicos quanto modernos. Hoje, ele pode ser usado para personalizar blazers, camisas, suéteres e até bolsas e mochilas
    Já no século 20, a moda transformou o broche em item criativo e versátil, presente tanto em looks clássicos quanto modernos. Hoje, ele pode ser usado para personalizar blazers, camisas, suéteres e até bolsas e mochilas Foto: Freepik/fabrikasimf
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay