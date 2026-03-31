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REGIÃO CENTRO-SUL DE BH

Praça JK segue à espera de reformas; veja fotos

Em 2023 uma empresa ganhou a licitação para realizar obras de revitalização das praças JK e Carioca, mas o contrato foi encerrado antes de qualquer intervenção

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Estado de Minas
  • Praça Carioca, localizada ao lado da Praça JK precisa de reforma e jardinagem. Imagem mostra o mato alto, com a placa sem tinta e o piso precisando de reformas
    Praça Carioca, localizada ao lado da Praça JK precisa de reforma e jardinagem. Imagem mostra o mato alto, com a placa sem tinta e o piso precisando de reformas Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Espaço destinado aos pets
    Espaço destinado aos pets Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Área para cães necessita de reformas
    Área para cães necessita de reformas Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Pista de cooper necessita ser concertada e mato alto precisa ser jardinado
    Pista de cooper necessita ser concertada e mato alto precisa ser jardinado Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Vista panorâmica da Praça JK, no Bairro Sion, Região Centro-sul de BH
    Vista panorâmica da Praça JK, no Bairro Sion, Região Centro-sul de BH Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Pista de cooper necessita de manutenção e mato alto precisa ser jardinado
    Pista de cooper necessita de manutenção e mato alto precisa ser jardinado Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Na foto, uma lixeira amassada e enferrujada
    Na foto, uma lixeira amassada e enferrujada Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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