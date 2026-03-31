REGIÃO CENTRO-SUL DE BH
Praça JK segue à espera de reformas; veja fotos
Em 2023 uma empresa ganhou a licitação para realizar obras de revitalização das praças JK e Carioca, mas o contrato foi encerrado antes de qualquer intervenção
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Praça Carioca, localizada ao lado da Praça JK precisa de reforma e jardinagem. Imagem mostra o mato alto, com a placa sem tinta e o piso precisando de reformas Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Espaço destinado aos pets Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Área para cães necessita de reformas Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Pista de cooper necessita ser concertada e mato alto precisa ser jardinado Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Vista panorâmica da Praça JK, no Bairro Sion, Região Centro-sul de BH Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Pista de cooper necessita de manutenção e mato alto precisa ser jardinado Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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Na foto, uma lixeira amassada e enferrujada Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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