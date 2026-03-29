SEMANA SANTA
Em Caeté, fiéis lotam ginásio em celebração do Domingo de Ramos
Na cidade histórica da Grande BH, católicos também participaram da bênção na Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso
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Pela manhã, os católicos participaram da bênção, na Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso Foto: Marcos Figueiredo/Mapa Do Patrimônio/Divulgação
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Na histórica Caeté, houve celebração no Domingo de Ramos; procissão rumo ao ginásio poliesportivo Foto: Marcos Figueiredo/Mapa Do Patrimônio/Divulgação
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Na histórica Caeté, houve celebração no Domingo de Ramos Foto: Marcos Figueiredo/Mapa Do Patrimônio/Divulgação
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Na histórica Caeté, houve celebração no Domingo de Ramos Foto: Marcos Figueiredo/Mapa Do Patrimônio/Divulgação
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Na histórica Caeté, houve celebração no Domingo de Ramos Foto: Marcos Figueiredo/Mapa Do Patrimônio/Divulgação
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No ginásio poliesportivo, fiéis de três paróquias se encontraram e lotaram o espaço Foto: Marcos Figueiredo/Mapa Do Patrimônio/Divulgação