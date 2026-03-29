SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SÃO PAULO DA CRUZ
Fiéis revivem entrada de Jesus no Santuário do Barreiro
Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão, neste domingo (29/3), em Belo Horizonte
-
Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
-
O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
-
Nas ruas, a recriação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
-
-
Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação