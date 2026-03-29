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SANTUÁRIO ARQUIDIOCESANO SÃO PAULO DA CRUZ

Fiéis revivem entrada de Jesus no Santuário do Barreiro

Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão, neste domingo (29/3), em Belo Horizonte

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Estado de Minas
  • Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão
    Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa
    O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão
    Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão
    Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa
    O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão
    Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa
    O Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz abriu as portas bem cedo para as celebrações do primeiro dia da semana santa Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Nas ruas, a recriação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém
    Nas ruas, a recriação da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão
    Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão
    Entre cânticos de louvor, grupo de teatro da paróquia participa da procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
  • Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão
    Tendo à frente o pároco e reitor, padre Alex Favarato, houve missa, bênção dos ramos e procissão Foto: Santuário Arquidiocesano São Paulo Da Cruz/Divulgação
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