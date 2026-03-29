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Ouro Preto: tradições centenárias e clima festivo celebram Domingo de Ramos

Até a Páscoa, cidade histórica tem ampla programação religiosa e cultural. Veja galeria de fotos

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  • A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural
    A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Foto: Ane Souz/Divulgação
  • Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário
    Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário Foto: Ane Souz/Divulgação
  • Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário
    Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário Foto: Ane Souz/Divulgação
  • A procissão reuniu moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural
    A procissão reuniu moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Foto: Ane Souz/Divulgação
  • A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural
    A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Foto: Ane Souz/Divulgação
  • Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico
    Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico Foto: Ane Souz/Divulgação
  • Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico
    Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico Foto: Ane Souz/Divulgação
  • Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG)
    Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG) Foto: Ane Souz/Divulgação
  • Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG)
    Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG) Foto: Ane Souz/Divulgação
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