FÉ EM IMAGENS
Ouro Preto: tradições centenárias e clima festivo celebram Domingo de Ramos
Até a Páscoa, cidade histórica tem ampla programação religiosa e cultural. Veja galeria de fotos
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A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Foto: Ane Souz/Divulgação
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Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário Foto: Ane Souz/Divulgação
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Na foto, passagem da procissão em frente a Igreja de Nossa Senhora do Rosário Foto: Ane Souz/Divulgação
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A procissão reuniu moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Foto: Ane Souz/Divulgação
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A procissão percorreu as ruas históricas da cidade, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo para a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reunindo moradores e visitantes em um ato de fé, tradição e preservação cultural Foto: Ane Souz/Divulgação
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Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico Foto: Ane Souz/Divulgação
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Com ramos nas mãos, a comunidade relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, em um dos momentos mais simbólicos do calendário litúrgico Foto: Ane Souz/Divulgação
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Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG) Foto: Ane Souz/Divulgação
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Na manhã deste domingo fiéis participaram da tradicional Procissão o de Ramos em Ouro Preto (MG) Foto: Ane Souz/Divulgação