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O SAGRADO NAS ALTURAS

Galeria de fotos: um olhar sobre a história, a arte e a religiosidade

Cenas bíblicas pintadas nos tetos dos templos barrocos de Minas Gerais são um convite a uma nova forma de contemplação

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  • Série sobre a pintura de forros de igrejas mineiras - Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabara (MG)
    Série sobre a pintura de forros de igrejas mineiras - Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabara (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vanilde Izabel da Cruz, Maria Terezinha de Jesus e Devair Oliveira Mendes na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de BH
    Vanilde Izabel da Cruz, Maria Terezinha de Jesus e Devair Oliveira Mendes na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Vanilde Izabel da Cruz, Maria Terezinha de Jesus e Devair Oliveira Mendes na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de BH
    Vanilde Izabel da Cruz, Maria Terezinha de Jesus e Devair Oliveira Mendes na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de SabarÃ¡ (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de SabarÃ¡ (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
    Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de SabarÃ¡ (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG)
    Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
  • No forro da capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, a Santíssima Trindade, com Deus Pai, Divino Espírito Santo e Cristo crucificado
    No forro da capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, a Santíssima Trindade, com Deus Pai, Divino Espírito Santo e Cristo crucificado, e a assunção de Nossa senhora Foto: jair amaral/em/d.a press
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