O SAGRADO NAS ALTURAS
Galeria de fotos: um olhar sobre a história, a arte e a religiosidade
Cenas bíblicas pintadas nos tetos dos templos barrocos de Minas Gerais são um convite a uma nova forma de contemplação
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Série sobre a pintura de forros de igrejas mineiras - Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabara (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Vanilde Izabel da Cruz, Maria Terezinha de Jesus e Devair Oliveira Mendes na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Vanilde Izabel da Cruz, Maria Terezinha de Jesus e Devair Oliveira Mendes na Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de BH Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de SabarÃ¡ (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de SabarÃ¡ (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de SabarÃ¡ (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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Forro da Capela Nossa Senhora do Pilar, no Hospicio da Terra Santa, no Centro Historico de Sabará (MG) Foto: Jair Amaral/EM/D.A Press
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No forro da capela Nossa Senhora do Pilar, em Sabará, a Santíssima Trindade, com Deus Pai, Divino Espírito Santo e Cristo crucificado, e a assunção de Nossa senhora Foto: jair amaral/em/d.a press