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PEQUENAS NO TAMANHO, GRANDES EM SABOR

Ovas na gastronomia: uso da iguaria vai da cozinha japonesa à italiana

Cada vez mais, o toque salino advindo das ovas finaliza pratos de casas belo-horizontinas

Joana El Khouri*
  • O prato de salmão maçaricado do el MAI é finalizado com ovas de tobiko (peixe-voador)
    O prato de salmão maçaricado do el MAI é finalizado com ovas de tobiko (peixe-voador) Foto: El Mai/Reprodução Instagram
  • No Udon, o Uramaki Maguro Spicy leva ovas mujol
    No Udon, o Uramaki Maguro Spicy leva ovas mujol Foto: Udon/Reprodução Instagram
  • As ovas de massago compõem a dupla de gunkans do Kanpai
    As ovas de massago compõem a dupla de gunkans do Kanpai Foto: Victor Schwaner/Divulgação
  • Tomate curado, brioche, maionese e ovas de salmão formam um dos pratos de maior sucesso do Tom
    Tomate curado, brioche, maionese e ovas de salmão formam um dos pratos de maior sucesso do Tom Foto: Magê Monteiro/Divulgação
  • O Gata Gorda aposta na união das ovas de salmão com atum, maionese, brioche e ovo de codorna confitado
    O Gata Gorda aposta na união das ovas de salmão com atum, maionese, brioche e ovo de codorna confitado Foto: Victor Schwaner/Divulgação
  • No restaurante Su, as ovas de salmão finalizam o sanduíche de atum
    No restaurante Su, as ovas de salmão finalizam o sanduíche de atum Foto: Lucas Marco/Divulgação
  • As ovas de mujol se misturam à massa e ao creme de grana padano no D'Artagnan
    As ovas de mujol se misturam à massa e ao creme de grana padano no D'Artagnan Foto: D'Artagnan/Divulgação
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