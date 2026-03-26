PEQUENAS NO TAMANHO, GRANDES EM SABOR
Ovas na gastronomia: uso da iguaria vai da cozinha japonesa à italiana
Cada vez mais, o toque salino advindo das ovas finaliza pratos de casas belo-horizontinas
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O prato de salmão maçaricado do el MAI é finalizado com ovas de tobiko (peixe-voador) Foto: El Mai/Reprodução Instagram
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No Udon, o Uramaki Maguro Spicy leva ovas mujol Foto: Udon/Reprodução Instagram
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As ovas de massago compõem a dupla de gunkans do Kanpai Foto: Victor Schwaner/Divulgação
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Tomate curado, brioche, maionese e ovas de salmão formam um dos pratos de maior sucesso do Tom Foto: Magê Monteiro/Divulgação
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O Gata Gorda aposta na união das ovas de salmão com atum, maionese, brioche e ovo de codorna confitado Foto: Victor Schwaner/Divulgação
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No restaurante Su, as ovas de salmão finalizam o sanduíche de atum Foto: Lucas Marco/Divulgação
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As ovas de mujol se misturam à massa e ao creme de grana padano no D'Artagnan Foto: D'Artagnan/Divulgação
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