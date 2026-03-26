DE VOLTA PARA CASA
O que explica o fenômeno do retorno de ex-retirantes às origens; veja fotos
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José Natalino dos Santos: saiu de casa para dar duro no corte de cana. Hoje, é produtor rural em Araçuaí, sua terra natal Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Jeremias dos Santos e sua familia. Ele saiu de casa para dar duro no corte de cana. Hoje, é produtor de cana no Vale do Jequitinhonha Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Ex-retirante Marcos Antonio Batista Rocha virou produtor de mudas de hortaliças em Olhos D Água, na zona rural de Porteirinha Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Almecy Felipe de Souza, de Serranopolis de Minas. Durante 21 anos saiu de casa para trabalhar na colheita de café. Retornou à terra natal e virou produtor de café de qualidade Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Viveiro de mudas do ex-retirante Marcos Antonio Batista Rocha em Olhos D Água, na zona rural de Porteirinha Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Cultivo de tomate por ex-retirantes em Nova Matrona, em Salinas. Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Cultivo de tomate por ex-retirantes em Nova Matrona, em Salinas Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Cultivo de tomate por ex-retirantes em Nova Matrona, em Salinas Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Ex-migrante Edson Leandro de Oliveira mostra o tomate de qualidade que produz em Nova Matrona Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Ex-migrante Edvaldo dos Santos Cruz virou produtor de tomate em Nova Matrona:. "Eu não sabia nada e aprendi" Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Narbal da Cruz Silva trocou o emprego na industria automobilística em São Paulo pela vida simples na terra natal, Ferreirópolis, perto de Nova Matrona, no município de Salinas. "Aqui não tem Ifood, mas tem comida simples, um frango caipira" Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Esli Durães Neto deixou a terra natal para trabalhar longe de casa. Voltou à origem e planta tomate Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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Jeremias dos Santos: saiu de casa para dar duro no corte de cana. Hoje, é produtor de cana no Vale do Jequitinhonha Foto: Luiz Ribeiro / EM / D.A Press
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