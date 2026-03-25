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ARTES VISUAIS

Veja obras da exposição 'Pele e osso', de Fani Bracher

Individual da artista está em cartaz no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto

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Estado de Minas
  • A exposição "Pele e osso", da mineira Fani Bracher, fica em cartaz até 24 de maio na Sala Athaide do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto.
    A exposição "Pele e osso", da mineira Fani Bracher, fica em cartaz até 24 de maio na Sala Athaide do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Foto: Reprodução
  • O conjunto apresentado é composto por dois ossos, nos quais Fani desenhou e escreveu, além de 25 peças de tecidos, com bordados ou pacthwork.
    O conjunto apresentado é composto por dois ossos, nos quais Fani desenhou e escreveu, além de 25 peças de tecidos, com bordados ou pacthwork. Foto: Reprodução
  • Fani, de 78 anos, é pintora e desenhista. Em 1968, casou-se com o pintor e escritor mineiro Carlos Bracher, hoje com 84 anos
    Fani, de 78 anos, é pintora e desenhista. Em 1968, casou-se com o pintor e escritor mineiro Carlos Bracher, hoje com 84 anos Foto: Reprodução
  • A mostra "Pele e osso" reúne trabalhos inéditos da artista e marca seu retorno ao Museu da Inconfidência, onde realizou a primeira exposição individual, em 1988.
    A mostra "Pele e osso" reúne trabalhos inéditos da artista e marca seu retorno ao Museu da Inconfidência, onde realizou a primeira exposição individual, em 1988. Foto: Reprodução
  • O trabalho de Fani sempre foi marcado pelas cores. Nesta exposição, ela apresenta nova faceta com foco no preto e no branco.
    O trabalho de Fani sempre foi marcado pelas cores. Nesta exposição, ela apresenta nova faceta com foco no preto e no branco. Foto: Reprodução
  • A curadoria é assinada por Carla Cruz e a expografia por Rachel Falcão.
    A curadoria é assinada por Carla Cruz e a expografia por Rachel Falcão. Foto: Reprodução
  • legenda
    legenda Foto: Reprodução
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