LUTO
'O clone', 'Avenida Brasil'... veja fotos da carreira de Juca de Oliveira
Ator, autor e diretor de teatro, Juca de Oliveira teve uma longa trajetória na TV, no cinema e nos palcos do Brasil: carreira marcada por sucessos e prêmios
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Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Foto: Sergio Ishikata/Divulgação
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Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" Foto: João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Foto: Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
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Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Foto: Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002
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Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Foto: Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo
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Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo
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Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Foto: Matheus Cabral/TV Globo
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Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Foto: Sergio Andrade/Divulgação
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Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Foto: Alex Carvalho/TV Globo
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Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Foto: Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 Foto: João Caldas/Divulgação
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Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Foto: Matheus Cabral/TV Globo
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Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press
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