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LUTO

'O clone', 'Avenida Brasil'... veja fotos da carreira de Juca de Oliveira

Ator, autor e diretor de teatro, Juca de Oliveira teve uma longa trajetória na TV, no cinema e nos palcos do Brasil: carreira marcada por sucessos e prêmios

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Estado de Minas
  • Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça
    Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Foto: Sergio Ishikata/Divulgação
  • Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela
    Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" Foto: João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação
  • Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001
    Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Foto: Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
  • Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção
    Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Foto: Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002
  • Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie
    Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Foto: Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo
  • Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago
    Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo
  • Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013)
    Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Foto: Matheus Cabral/TV Globo
  • Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela
    Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Foto: Sergio Andrade/Divulgação
  • Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie
    Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Foto: Alex Carvalho/TV Globo
  • Juca de Oliveira como Napoleão, na peça
    Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Foto: Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação
  • Juca de Oliveira no monólogo
    Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 Foto: João Caldas/Divulgação
  • Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV
    Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Foto: Matheus Cabral/TV Globo
  • Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016
    Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press
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