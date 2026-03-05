ABRA SEU APETITE
O que se come na diária de pensão completa do hotel dentro do Inhotim
Conheça destaques do cardápio do café ao jantar do hotel Clara Arte
O bolo de coco pode ser servido tanto no café da manhã quanto de sobremesa no jantar Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
A rabanada é uma receita da avó da CEO e chef do Clara Arte, Taiza Krueder Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
A pamonha assada é um dos destaques entre as receitas doces do café da manhã Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
O hotel é cercado por arte, incluindo o amplo salão do restaurante Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Taiza Krueder preza por uma comida saborosa, nutritiva e sem muitas firulas Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
As pessoas gostam da autonomia, da rapidez e da flexibilidade do bufê, observa Taiza Krueder Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Do bar, saem drinques com e sem álcool, como o Clara Spritz, com prosecco, e o Hibisco Fizz, à base de água com gás Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
O bufê do almoço e do jantar se divide entre frios, quentes e sobremesas, com uma enorme variedade de pratos Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
O fogão a lenha leva mais da cultura mineira para o bufê do Clara Arte Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Pão de queijo não pode faltar no café da manhã Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
