LUTO NA MÚSICA
Veja como foi o velório da sambista Adriana Araújo
Cantora sofreu aneurisma cerebral, aos 49 anos. Velório ocorreu na manhã desta terça-feira (3/3), na quadra da Unidos dos Guaranis, em Belo Horizonte
-
A artista foi internada no sábado (28/2), no Hospital Odilon Behrens, após se sentir mal em casa. A cantora não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
-
O velório de Adriana Araújo foi realizado nesta terça-feira (3/3), das 10h às 12h, na quadra da Escola de Samba Unidos dos Guaranis, no Bairro São Cristóvão Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
-
Ao longo da carreira, Adriana Araújo cantou com Diogo Nogueira, Samuel Rosa e o Olodum. No ano passado, participou do show de Toninho Geraes, ao lado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no Palácio das Artes. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
-
Em 2021, Adriana lançou seu álbum de estreia como cantora solo, "Minha verdade". Ela cresceu na comunidade Pedreira Prado Lopes e construiu sua carreira em torno da vivência no local Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
-