LUTO NA MÚSICA

Veja como foi o velório da sambista Adriana Araújo

Cantora sofreu aneurisma cerebral, aos 49 anos. Velório ocorreu na manhã desta terça-feira (3/3), na quadra da Unidos dos Guaranis, em Belo Horizonte

Estado de Minas
  • A artista foi internada no sábado (28/2), no Hospital Odilon Behrens, após se sentir mal em casa. A cantora não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral
    A artista foi internada no sábado (28/2), no Hospital Odilon Behrens, após se sentir mal em casa. A cantora não resistiu às complicações de um acidente vascular cerebral Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • O velório de Adriana Araújo foi realizado nesta terça-feira (3/3), das 10h às 12h, na quadra da Escola de Samba Unidos dos Guaranis, no Bairro São Cristóvão
    O velório de Adriana Araújo foi realizado nesta terça-feira (3/3), das 10h às 12h, na quadra da Escola de Samba Unidos dos Guaranis, no Bairro São Cristóvão Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Ao longo da carreira, Adriana Araújo cantou com Diogo Nogueira, Samuel Rosa e o Olodum. No ano passado, participou do show de Toninho Geraes, ao lado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no Palácio das Artes.
    Ao longo da carreira, Adriana Araújo cantou com Diogo Nogueira, Samuel Rosa e o Olodum. No ano passado, participou do show de Toninho Geraes, ao lado da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais no Palácio das Artes. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Em 2021, Adriana lançou seu álbum de estreia como cantora solo, "Minha verdade". Ela cresceu na comunidade Pedreira Prado Lopes e construiu sua carreira em torno da vivência no local
    Em 2021, Adriana lançou seu álbum de estreia como cantora solo, "Minha verdade". Ela cresceu na comunidade Pedreira Prado Lopes e construiu sua carreira em torno da vivência no local Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Estado de Minas

Estado de Minas

